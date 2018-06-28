原标题：高考志愿怎么填？ 最好的大学和专业都在这了

“双一流”高校到底说的是哪些学校？哪些高校的工科专业进入全球“第一方阵”？本文都有你想要的答案。

近日，教育部公布了经高等教育教学评估中心和中国工程教育专业认证协会共同认证的846个工科专业（分布在全国198所高校）。

作为国际工程教育《华盛顿协议》组织的成员国，我国认证的这些专业的毕业生在《协议》相关国家和地区申请工程师职业资格、申请研究生学位时，将享有当地毕业生同等待遇。而在国内，毕业于这些专业的学生在工程师资格考试（部分行业）或者能力评价中，也将享有不同程度的减免和优惠。

除了认证的工科专业外，去年，教育部、财政部和国家发改委联合发布了137所“双一流”建设高校，包括42所“世界一流大学”和95所“一流学科建设高校”。

点击下图，一键查询137所“双一流”大学以及近千个国际认可的工科专业。

这些经过官方认证和公布的高校及学科是考生们填报志愿的最好指南。

最新的数据显示，今年全国高考得分700分以上的超过200人（不包括上海、江苏、海南三个满分不为750的省市），河北占比一半；而600分以上的考生人数超过32万人。

责任编辑：余鹏飞