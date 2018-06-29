美媒称世界杯广告成全球经济风向标:诠释中国实力

原标题：美媒称世界杯广告成全球经济风向标：完美诠释中国经济实力

资料图片：6月14日，2018俄罗斯世界杯在莫斯科开幕。新华社记者 曹灿 摄

参考消息网6月29日报道 美国消费者新闻与商业频道网站6月27日刊登题为《世界杯完美凸显了全球经济实力向中国倾斜》的文章，作者为欧洲稳定机制秘书长卡林·阿内夫·扬瑟。文章摘编如下：

作为一名居住在卢森堡的荷兰籍保加利亚人，我本认为2018年足球世界杯将是一场无趣的体育赛事。与我有关的三个国家——荷兰、保加利亚和卢森堡在世界杯预选赛中位于同一个组。从概率上讲，我认为至少有一个球队能够打进世界杯。然而，没有一支队伍来到莫斯科。那个小组中，只有法国和瑞典获得参赛权。我唯一的安慰是，这三支队伍有意大利的陪伴。

我曾考虑过在这个夏天观看其他体育赛事，例如温网。但是，忽视全球半数人口是不可能的：迄今为止，世界杯依然是世界上观看人数最多的体育赛事，上届世界杯有超过32亿人观看。

我随后发现，观看世界杯从金融角度来说也很有趣。我在工作中观察到的资本市场和宏观经济全球变化也体现在这项赛事赞助商的变化中。

1982年以来，欧洲国家六次赢得世界杯（德国两次，意大利两次，西班牙一次，法国一次），拉美国家赢得三次（巴西两次，阿根廷一次）。但是在最大赞助商方面，地理分布则大不相同。

1986年，赞助这项赛事的有四家欧洲公司，四家北美公司和四家亚洲公司。20世纪90年代，北美赞助商数量剧增，这种状况在这个十年结束时中止。尽管欧洲国家依然在赢得这项赛事，但欧洲企业却远离了它。2018年，仅有一家欧洲公司依然投入了大笔资金。

投入大笔金钱的新国家来自哪里？亚洲。2018年，12家首席赞助商和合作伙伴中，七家来自亚洲，约占60%。

如果你属于观看世界杯的那一半世界人口，你可能已经从球场周边不断增加的中文广告牌数量发现了这一趋势。三分之一世界杯首席合作伙伴来自中国，创下了中国的纪录。2014年前，中国没有一家赞助商。最近两次世界杯比赛中，中国首席赞助商数量与美国相当。

看到中国企业取代日本成为亚洲首席赞助商也很有趣。直到2006年，日本都是世界杯主要亚洲品牌。这一次，它们完全缺席了。

如果你不是足球球迷，你可能会惊讶，中国国家队没有进入世界杯，中国还能如此积极。中国只在2002年打进过一次世界杯。

世界杯赞助商能否代表未来全球经济变化情况？比你想象中更能代表。

在之前的评论文章中，我曾指出亚洲相对经济实力正迅速取代欧洲和北美，这一趋势还将持续几十年。世界杯赞助权是亚洲崛起为经济强区的信号。它让一家公司在全球庞大且仍不断增加的观众面前面对面接触一些最大的行业巨头。本届世界杯观看人数将比四年前多2亿人。

目前，亚洲在世界杯的地位更多反映了它的经济实力，而不是足球水平。从最初的比赛结果看，欧洲足球依然相当不错。但这种情况可能发生改变。亚洲人也热爱这项运动。2014年世界杯大部分观众来自亚洲，足球球迷数量仍在上升。亚洲超过15亿人至少观看2014年世界杯1分钟，超过7.5亿人观看20分钟以上。中国观众最多：2.5亿人。有这样庞大的观众，中国企业赞助这项赛事是明智之举。

中国大量投入足球学校，与欧洲国家交流提高。财政和经济基础已经有了；取得更好成绩的基础设施也正在迅速建设。中国有13亿人口，有大量人才可以发掘。

我真心希望中国可以再次打入世界杯。当然，我对我深爱的荷兰、保加利亚和卢森堡也抱着同样的期望。尽管这届比赛赞助权经济转变明显，我仍将专注于这个夏天的比赛。为什么？只是因为这是全球最美丽的运动。即使你不参与其中。如果你不相信，就随便问问正在观看2018年世界杯的34亿观众中的一员吧。

责任编辑：张岩