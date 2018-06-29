央财评论：七部门出拳打击楼市乱象 这次大不一样

原标题：央财评论丨七部门出拳打击楼市乱象 这次大不一样

6月28日，住房和城乡建设部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部门，联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》。具体措施请看（加急重磅：住建部、公安部等七部门联合出拳：30城专项打击楼市乱象！）

根据通知，本次专项行动的打击重点包括投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业和虚假房地产广告等，重点打击包括操纵房价房租、捂盘惜售、捏造散布虚假信息、制造抢房假象、哄抬房价、违规提供“首付贷”等投机炒房行为。

为何此时提出重点打击投机炒房？房地产黑中介有哪些扰乱市场的行为需要规范？重拳出击治理房地产市场乱象，房价能否稳得住？《央视财经评论》邀请国务院发展研究中心研究员任兴洲、央视财经评论员马光远，进行深入解读。

七部门重拳出击 释放哪些新信号？

住房和城乡建设部等七部门联合开展的治理房地产市场乱象专项行动，将于今年7月初至12月底，在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

国务院发展研究中心研究员 任兴洲：这次专项行动最大的新意是针对市场突出的问题、乱象，多部门联手集中精准打击。这七个部门中，原来很多部门没有出现过，比如，公安部、宣传部、银保监会等等，多部门联手从各个层面、全方位、整个链条来进行精准的专项治理。而且，这一次针对性特别强，针对四类的主体和四类违规行为，所以这一次非常严密，而且打击精准。打击投机炒房 怎样重在精准？同时，市场监管部门，公安部门全部入手。过去往往是一个部门出政策，现在是多部门进行市场整治。这次整治的时间点是7月初到12月底，半年的时间。我们利用半年的时间进行集中打击，使我们的市场平稳。

稳定楼市预期 还有啥新招？

国务院发展研究中心研究员 任兴洲：透过现象看本质，需求和供给两端发力，短期和长效机制结合。摇号也好，限购也好，我们也必须看到背后是人口净流入供给不足。所以，我们在控制需求的时候，一定要把供给跟上来，土地的供给、住房供给，使得供需基本平衡，这样市场就会稳住。还有很多的政策是短期政策，如果短期政策长期使用，它的政策效力就会递减。我们在注重短期政策和精准调控的同时，还要加快长效机制的建立，基础性制度和长效机制，很多部门正在研究这样的长效机制出来，长短结合会让房地产市场平稳健康的发展。

央视财经评论员 马光远：真正最好的补丁是，政策供给侧改革。房地产市场走到今天为止，每一次调控不可谓不严，每一个政策本身都在不断地打补丁。如果在供给侧方面做一些长效的预期，那么比每年、每个月、每天打补丁要强很多。我们谈长效机制已经很多年，而且谈了很多次，还是要看否在实质性的步伐上有所迈进。但是看整个房地产市场，如果要真的稳定预期，就需要一个长效预期。现在企事业单位不能购房，暂停了，那能否成为一个长效的政策，避免它成为一个炒房的工具。

责任编辑：张岩