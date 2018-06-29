人民日报：全面履行承诺 中国的开放主动而为

原标题：全面履行承诺，中国的开放主动而为

《 人民日报 》（ 2018年06月29日 03 版）

国务院新闻办公室6月28日举行新闻发布会，正式发布《中国与世界贸易组织》白皮书（以下简称“白皮书”）。与会中外媒体共同关注中国加入世贸组织17年来履行承诺的实践、中国参与多边贸易体制建设的原则立场和政策主张以及中国推进更高水平对外开放的愿景与行动。

全面切实履行承诺

据国新办新闻发言人袭艳春介绍，白皮书全文约1.2万字。除前言、结束语外，共包括四个部分，分别为中国切实履行加入世贸组织承诺、中国坚定支持多边贸易体制、中国加入世贸组织后对世界作出重要贡献和中国积极推动更高水平对外开放，以中、英、法、俄、德、西、阿、日8个语种发表。

白皮书指出，2001年中国加入世贸组织，是中国深度参与经济全球化的里程碑，标志着中国改革开放进入历史新阶段。

犹记得2001年多哈当地时间11月10日18时39分，历史性的一声槌响，世贸组织第四次部长级会议通过了《关于中国加入世贸组织决定》，中国改革开放的崭新一页就此掀开。

“加入世贸组织后，中国积极践行自由贸易理念，全面履行加入承诺。”中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文指出。

此言道出了一个得到国际权威人士肯定的事实。美国彼得森国际经济研究所所长波森在本月11日的研讨会上发言时就曾指出，“中国基本上履行了世贸组织所有的规则和裁决”。世贸组织前总干事、曾任欧盟贸易委员会贸易委员的拉米在多个场合表示，中国履行世贸组织的承诺可以得“A+”的分数。

重信践诺的成绩单是实实在在的。据王受文介绍，在货物贸易领域，早在2010年，中国降税承诺就已全部履行完毕，关税总水平由2001年的15.3%降至9.8%；此后，中国又多次以暂定税率方式大幅自主降低进口关税税率。2015年中国的贸易加权平均关税已降至4.4%，已非常接近美国的2.4%和欧盟的3%；在服务贸易领域，截至2007年，中国开放承诺就已全部履行完毕，100个服务业分部门已按承诺开放；在世贸组织并无要求的投资市场准入领域，中国开放步伐也从未停止。过去5年，中国两次修订《外商投资产业指导目录》，外商投资限制性措施缩减了65%，禁止类条目只有28条。

完善社会主义市场经济体制和法律体系、大幅降低进口关税、显著削减非关税壁垒、全面放开外贸经营权、主动加强知识产权保护、履行透明度义务……这些实际行动表明，加入世贸组织17年来，中国坚定践行自由贸易理念，全面履行加入承诺，大幅开放市场，实现更广泛的互利共赢，在对外开放中展现了大国担当。

坚定捍卫多边主义

加入世贸组织17年以来，中国始终坚定支持多边贸易体制。全面参与多哈回合各项议题谈判，为推动达成《贸易便利化协定》、推动成员就取消农产品出口补贴等重要议题达成一揽子协议作出重要贡献；积极推动诸边贸易自由化进程，参加《信息技术协定》扩围协议谈判、《环境产品协定》谈判等诸边倡议；推动世贸组织积极推进投资便利化、电子商务等世贸组织成员普遍关注的新议题的讨论，帮助其他发展中成员特别是最不发达国家成员更好融入多边贸易体制……大国担当，成绩亮眼。

当前，世界经济面临诸多复杂挑战，新增长动能缺乏，增长分化加剧。在此背景下，单边主义、保护主义增多，经济全球化出现逆流。世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多不久前指出，如果没有多边贸易体制，全球经济将下降2.4%，60%的全球贸易将消失。对此，王受文说，中国的立场就是希望世贸组织成员立足长远，一起坚定支持多边贸易体制，共同解决多边贸易体制遇到的困难，维护世界贸易组织的有效性和权威性。中国将根据习近平主席在中央外事工作会议上提出的“要高举构建人类命运共同体旗帜，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展”的要求，维护多边贸易体制，支持世贸组织在全球经济治理中发挥更大作用。

有记者提问，中国加入世贸组织后是否成为多边贸易体制的最大受益者，同时其他成员因此吃了亏？王受文以中美贸易往来为例，用一组数据进行了回答：17年来，美国对中国的出口从260亿美元提高到近1500亿美元；中国对全世界支付的知识产权使用费从19亿美元到对美国支付的知识产权使用费就达到71.3亿美元；美资企业在中国市场销售额从2001年的3600万元人民币提升到2016年的6000亿美元。

中国加入世贸组织也给很多发展中国家带来了机遇。对与中国建交的最不发达国家，中国给予97%税目零关税待遇，并成为最不发达国家最大的出口市场，占到这些最不发达国家出口总额的20%。

《纽约时报》曾评论称，中国加入世贸组织后，已成为名列前茅的贸易伙伴，世界各地的公司和消费者均从中受益。美国前贸易代表巴尔舍夫斯基也曾表示，加入世贸组织是中国国内经济改革进程的加速器，而各国也在经济层面从中国加入世贸组织获得了巨大的共同利益。

面对个别发达经济体不断以单边主义行动挑起贸易争端、破坏多边贸易体制的行为，中国在按照自身既定节奏坚定推进改革开放的同时，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制，展现了负责任大国的气魄。未来，中国也将继续坚定支持多边贸易体制，走开放融通、互利共赢的道路。

推动更高水平对外开放

中国的改革是否在加入世贸组织之后就停滞了？中国的继续开放是否只是“一句口号”？世界上有人提出疑问，发布会上有记者期待答案。王受文如是作答：“改革开放是中国的基本国策。习近平主席在今年博鳌亚洲论坛年会上进一步指出，开放是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。”“中国会和世贸组织其他成员一道，继续寻求完善多边贸易规则，与时俱进改革多边贸易体制。”王受文表示。

中国开放的大门不会关闭，主动而为，越开越大！中国顺应时代发展潮流和世界发展大势，坚定不移扩大对外开放，不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局，实现更广泛的互利共赢。

自2002年以来，中国已经和24个国家和地区签署了16个自由贸易协定，并对这些自由贸易协定进一步扩大降税的幅度，接近90%的关税为零。王受文说，最近3年，虽然其他国家没有要求我们降税，中国依然主动降税，因为我们认为这符合中国人民的利益，也符合其他国家的利益。中国在2013年建立了上海自由贸易试验区，实施了准入前国民待遇加负面清单管理制度并推广到全国，这也是中国在世贸组织没有提出要求的情况下作出的开放举措。

从加入世贸组织到共建“一带一路”，中国开放胸襟、拥抱世界，为促进世界经济贸易发展、增加全球民众福祉作出了重大贡献，成为世界经济的主要稳定器和动力源。正如白皮书所明确指出，站在新时代的历史起点上，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国过去40年的经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也将在更加开放条件下进行。中国将继续坚持对外开放基本国策，以更加积极的姿态融入经济全球化进程，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，与各国构建利益高度融合、彼此相互依存的命运共同体。

责任编辑：霍宇昂