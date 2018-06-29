俄媒：中国学生对俄历史和普京感兴趣 有刻板印象

原标题：俄民调：中国人对俄仍有“刻板印象”

[环球网综合报道]“俄罗斯是一个军事强国和不喜欢微笑的战斗民族。这是中国年轻人对俄罗斯的印象。”俄罗斯《消息报》28日报道称，在2016年至2018年间，俄罗斯国立高等经济学院政治研究实验室对在俄高校学习和生活的中国大学生进行了100次的采访调查。调查结果显示，中国学生对俄罗斯历史和俄总统普京非常感兴趣，但中国人对俄罗斯仍有一些刻板印象，包括寒冷、套娃和伏特加等。

报道称，中国电视台经常转播俄罗斯为纪念胜利日在红场举行的大阅兵。在中国的搜索引擎中，有大量参加阅兵的俄陆军、空降兵、海军军人和武器的照片。此外苏联领导人列宁、斯大林，甚至勃列日涅夫和赫鲁晓夫在中国也是几乎家喻户晓的人物。苏联电影在中国十分流行。而俄罗斯当代歌手中，在中国最出名的当属歌手维塔斯。

该实验室主任卡萨马拉说，调查表明，在媒体领域，俄罗斯“向东转”政策取得成功。70%以上的中国人将俄罗斯视为友好国家。对于消除中国人对俄罗斯的刻板印象，俄专家认为，俄罗斯需要进一步加强与中国的文化交流。（柳玉鹏）

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