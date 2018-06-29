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大陆记者驻台被拒 台节目：台湾还敢说自由民主？

大陆记者驻台被拒 台节目：台湾还敢说自由民主？
2018年06月29日 07:49 环球时报
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　　原标题：台节目怒批：台湾还敢说自己自由民主？

　　在6月27日播出的台湾电视节目《夜问打权》中，主持人黄智贤谈到大陆记者需定期轮换，福建东南卫视记者叶青林入台被拒一事时，痛批台当局“不民主、不人权、不自由”。

　　节目中介绍称，记者叶青林2月采访花莲震灾时，曾揭露蔡政府的“地震政治秀”，而近日他申请赴台驻点采访便遭到拒绝。

　　她在节目中回顾称：台湾花莲地震后，2月8日，叶青林在脸书上发文称，日本来台搜救队怕危险不进去搜救，被绿营攻击说谎；2月12日，叶青林公布视频录像，证实日本搜救队员的确不敢下去救灾；2月14日，陆委会打电话给叶青林，不是要求他更正，而是要求他撤文，叶青林不为所动。6月，叶青林申请赴台驻点遭拒，且没有给出理由。

　　她称：“台湾很奇怪，我们说自己民主、人权、自由，我们对全世界的记者民主、人权、自由，但我们对大陆的记者不民主、不人权、不自由。我们要求大陆派驻台湾的记者，每三个月就要离开台湾，要换一批记者，下一次再来。”

　　她质问：记者不是间谍、不是枪杆子，不是黑道，为什么你们这么怕记者？

 

责任编辑：张义凌

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