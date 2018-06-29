原标题：4位省级党政一把手率团出国，所为何事？

撰文 | 孟亚旭

最近，省级党政一把手率团外出的情况比较多。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，最近有不少一把手赴他省访问，当然，访问的目的不同，有的是为了学习先进经验，有的是为了寻求企业合作，还有的是为了贯彻高层部署脱贫攻坚。

除了赴他省访问，还有一些省委书记或省长率团出国。

据政知君统计，本月以来，至少有4位地方党政一把手率团出国，先后赴10个国家访问。

4位一把手去了10个国家

这4位地方党政一把手是上海市长应勇、浙江省委书记车俊、湖南省长许达哲和吉林省长景俊海。

6月2日至10日，应勇率团到日本、以色列、土耳其访问

6月10日至19日，车俊率团到津巴布韦、南非、毛里求斯访问

6月23日至26日，许达哲率团到埃塞俄比亚访问

6月17日至26日，景俊海到德国、奥地利、韩国访问

这些党政一把手在国外访问的时间各不相同，比如许达哲在埃塞俄比亚行程为4天，而景俊海在国外访问的行程则为10日。

在政知君的印象中，一把手率团出国，多为寻求战略投资者、扩大对外开放，但从微观上来看，各个省份的诉求其实是不一样的。

比如吉林。

根据吉林当地媒体披露的消息，景俊海赴德国、奥地利和韩国访问，曾与当地政府、商会和企业展开会谈洽商，以汽车产业和冰雪产业为先导，推动企业深度对接。

关键词是“汽车产业和冰雪产业”，这也是吉林本省要大力发展的产业。

为什么要发展这些产业？这就要提到大家比较熟的一个词——东北振兴。吉林的目的，是为了“吉林新一轮全面振兴汇聚力量”。

出国前在北京参加了一场座谈

其实，为了吉林振兴，景俊海没少下功夫。

在开始为期10日的国外访问之前，景俊海曾在5月27日至6月2日先后赴江苏、广东两地，在这两地，景俊海都提到了这样一句话：

吉林走出振兴发展新路，离不开江苏企业的参与和支持（需要广东企业关注吉林、积极支持）。

在赴德国访问前两天，景俊海还在北京参加了一场工作座谈——吉林省政府在北京分别与科技部、工信部、财政部、国家统计局、国家烟草专卖局举行的工作会谈。

这场会谈的背后，也是“吉林老工业基地全面振兴”。

在5月底接受人民网采访时，景俊海说了这么一句话，“从年初至今，吉林省共举办了28场各类招商活动，每一场他都亲自参加与企业交流”。

上海市长率团出国的关键词

上海市长应勇在本月初率团去了三个国家，行程为9天。

据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）观察，应勇的任务也不少，关键词是“城市管理”、“寻求合作”和“一带一路”。

虽然都是为了寻求合作，但和吉林不同，上海的关键词是科技创新、智慧城市等。

这里有一个背景是，上海正致力于建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市。

应勇赴国外访问的第一站，是日本。

在横滨时，应勇还考察了横滨轨道交通。

在会见东京都知事小池百合子时，应勇说：

“上海和东京都是超大型城市，在城市发展方面有许多共同话题，也面临许多共同的挑战和任务。希望今后在城市管理、社会治理和社区管理方面借鉴东京的先进经验。”

离开日本后，应勇赴以色列。

当然，也是寻求合作。

据当地媒体披露，在以色列时，应勇说：

“以色列是创新之国，有许多创新创业企业，特别是原创技术和应用技术在世界上享有盛誉。上海具有人才、科研、资本、市场的优势。双方可在通信技术、人工智能、生物医药、集成电路等领域进一步开展合作，希望吸引更多以色列研发企业和科研成果来沪孵化、产业转化。”

总结一句话就是，加强科技创新合作。

应勇赴国外的第三站，是土耳其。

应勇在会见伊斯坦布尔市市长时说，上海和伊斯坦布尔同为“一带一路”沿线重要节点城市，两市合作潜力巨大。

这里便是政知君所说的第三个关键词，“一带一路”。

“一带一路”

“一带一路”也是浙江省委书记车俊和湖南省长许达哲率团出国的一个关键词。

先来看看民营经济和对外投资大省浙江。

今年4月3日，国家主席习近平在人民大会堂同津巴布韦总统姆南加古瓦举行会谈。

当时，习近平强调：

深化在“一带一路”和中非合作论坛框架内合作，继续有序推进基础设施建设、农业、投融资等领域合作，中方支持津方探索符合自身国情的发展道路。

那次会见两个月后，车俊率团出国，第一站便是津巴布韦。

那次访问用时4天（当地时间6月10日至13日），期间，车俊还会见了津巴布韦总统姆南加古瓦、副总统奇温加。

在津巴布韦举行的一场商务论坛上，浙江省商务代表团近50家企业和津巴布韦商界人士参加商务论坛。

据媒体报道，“浙津双方签订了10个合作项目，涉及资源开发、合作共建经贸合作区、企业海外营销网络建设等领域，协议总投资11.8亿元。”

湖南省长许达哲出访埃塞俄比亚的关键词，也是“一带一路”。

“此次到访是为了全面落实‘一带一路’倡议，实施湘埃已经达成的合作协议，巩固提升两地友谊。湖南愿意同埃塞俄比亚分享发展经验，扩大湘埃经贸合作，推动湘企来埃投资和优质富余产能走进非洲。”许达哲在25日会见埃塞俄比亚总理时说。

要新一轮全面振兴的吉林，也是中国“一带一路”倡议向北开放的重要窗口。

在中欧班列“长满欧”德国纽伦堡发车仪式上，景俊海下达发车令，最后一箱货物吊装上车，列车满载出发，驶向长春。

资料 | 浙江日报 吉林日报 湖南日报等

责任编辑：张申