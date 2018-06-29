原标题：中央给予崇高荣誉的学者，写了政治局委员的教材

来源：长安街知事公众号

在党的生日即将来临之际，中央追授郑德荣等7名同志“全国优秀共产党员”称号，他们是新时代中国共产党人不忘初心、牢记使命、永远奋斗的光辉典范。

东北师范大学原副校长郑德荣是我国著名中共党史专家、马克思主义中国化研究的重要开拓者和奠基人，其著作成为中央政治局委员理论学习的教材。

郑德荣

1926年，郑德荣出生于吉林延边，成长于战乱之中。经历了民族苦难的他，在上大学时从国统区投奔到解放区，进入东北大学（东北师范大学前身）二部短训班学习。在这里，郑德荣开始接触共产党，看到共产党的干部和群众打成一片，他逐渐了解共产党的理论，并对马克思主义理论产生了强烈的兴趣。

1952年，郑德荣提前毕业留校任教，被分配到中国革命史直属教研室，从事中国党史的研究和教学工作，从此与毛泽东思想、马克思主义的研究结下了不解之缘。他把“理想、勤奋、毅力、进取”作为座右铭，刻苦钻研，凭借优异的表现在一年后入党。

“人生的最大欣慰和快乐，一是科研成果给人以启迪，服务于社会；二是学生青出于蓝而胜于蓝。”在郑德荣看来，著书撰文和培养青年学生教师，都是人生理想和奋斗目标。

作为一名勤奋创新的学者，郑德荣出版学术著作40余部，发表学术论文260余篇，多项研究成果填补了学术空白，在海内外学术界享有崇高声望。

他与人合著的《毛泽东思想史稿》是系统研究毛泽东思想的第一部专著，在毛泽东思想研究中具有开拓性地位，修订本被中共中央办公厅确定为中央政治局委员理论学习的配发教材；他主编的《毛泽东思想概论》是改革开放后最早创立概论体系的教材，印刷13次发行100多万册，至今在全国高校广泛使用。

“郑德荣的著作对宣传毛泽东思想，特别是推动毛泽东思想的科学研究具有重要贡献。”中央文献研究室原主任逄先知曾评价道。

从教67年，郑德荣教授桃李满天下，他亲手培养的49名博士研究生很多都成了中共党史学科的顶尖人才。

已经成长为教授的姜淑兰，对导师郑德荣的治学严谨记忆犹新。2008年，她与导师合作给《光明日报》撰写了一篇论文，尽管文章不到3000字，但郑德荣却不厌其烦地修改了十几稿。

“我在指导我的博士生的时候，也用郑老师这种思想来教育他们，我的学生也在用郑老师的这种方法去指导他们的学生，郑老师这个思想的传授在我身上可以说传三代。”中央党校教授张喜德说。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，进入耄耋之年，郑德荣也从未停止过学术创新的脚步——

2011年，建党90周年，郑德荣85岁，这一年他发表学术论文多达13篇；

2017年，党的十九大胜利召开，92岁的郑德荣又申报了十九大专项重大课题；

今年是马克思诞辰200周年，93岁高龄的郑德荣带病准备了题为“马克思主义中国化的历史进程、主要成果和宝贵经验”的纪念文章，并入选“纪念马克思诞辰200周年理论研讨会”。

郑德荣的学生刘世华说：“不仅是带病准备论文，就在病逝前不久，老师还在医院里，拔掉吸氧管，听学生给他读这篇论文，边听边提修改意见。”

5月4日，纪念马克思诞辰200周年大会在人民大会堂举行，郑德荣此前已受邀出席。然而，就在这次学术盛会开幕的前一天，他憾然离世。

郑德荣将传播科学真理的使命践行到生命最后一刻，正如他生前所说：“我想研究中共党史这个学科的特殊性，就规定要求你必须在政治上要有坚定理想信念，在思想道德上必须是有高尚的情操，否则的话，你不配为中共党史一个教师。”

同郑德荣一样，其他六位“全国优秀共产党员”也都是信念坚定、许党报国、为民造福的杰出楷模。

复旦大学研究生院原院长钟扬，在青藏高原跋涉数十万公里，收集上千种植物的数千万颗种子，为国家和人类储存下绵延后世的基因宝藏；

江西省委第三巡视组原组长李泉新，在纪检监察和巡视战线工作27年，始终秉持“没有不能揭的黑、没有不敢碰的恶”，与腐败分子作坚决斗争；

河南省安阳市救助管理站原站长许帅，放弃原本稳定的机关工作，主动向组织请缨到救助管理站工作，去世后捐献了遗体和眼角膜，完成“救助生涯的最后一站”；

贵州省晴隆县委原书记姜仕坤，长期在贫困偏远山区工作，被群众称为“农民书记”、“算账书记”，以自身勤政清廉之气感染着身边人；

重庆船舶工业公司原副总经理张进，把毕生心血倾注在建设军民融合创新型领军企业上，曾连续64天吃住在车间，是出了名的“铁汉”；

海军某舰载航空兵部队原一级飞行员张超，面对突发故障，全力挽救战机，不幸壮烈牺牲，年仅29岁，把人生追求融入强军伟业。

他们用毕生经历书写了忠诚事业、坚定理想信念的壮丽篇章，这些精神将激励着一代又一代共产党员见贤思齐、锐意进取，努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩。

责任编辑：张申