原标题：最高检检察长与梁家河书记揭开“庐山真面目”

来源：长安街知事公众号

“待会儿庐山真面目就要揭开了。”最高人民检察院党组书记、检察长张军在致辞中笑着说。

张军（右）与巩保雄一同揭牌

6月28日上午8时50分许，张军检察长和全国人大代表、陕西省延川县文安驿镇梁家河村党支部书记巩保雄一起掀开红布——一块以检察蓝为底色、上面镶有白色字体“12309检察服务中心”的牌子吸引了在场代表委员们的目光。

只进一个门，就能办成事

在最高检第25个检察开放日，17名全国人大代表、全国政协委员走进最高检，共同见证了最高检12309检察服务中心实体大厅正式启用。

“从分散到集中，从单一到集成，实现了一个窗口对外，让人民群众‘只进一个门’就能办成事。”

许山松

最高检检委会委员、控告检察厅厅长许山松自称为“实体大厅厅长”，他告诉长安街知事（微信ID：Capitalnews），实体大厅是集控告申诉、案件管理、检务公开、检察宣传等功能于一体的“一站式”综合性服务大厅，主要是通过业务咨询工作区、控告申诉工作区、国家赔偿与国家司法救助工作区和案件管理工作区等四类工作区实现为群众提供检察服务的功能。

为提供更周到的服务，实体大厅还专门设立了律师阅卷室、涉案财物保管室、电子卷宗制作室、公开审查室等功能场所。例如在集中处理群众来信室，平均每天接收1000封信件，每年大约20万封左右。

不仅要“键对键”，还要“面对面”

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，除实体大厅外，12309检察服务中心已有一个网络平台，于2月27日正式上线运行。在互联网时代，为何在网上渠道外还要办一个实体大厅？

“为民服务没有止境。”最高检控告检察厅副厅长刘太宗解释，一些群众对网络服务模式还不了解、不熟悉、不习惯，仍然习惯于走访、面谈。建立实体大厅，就是为了满足有“见面”“见人”需求的群众的实际需要。

刘太宗

“如果说网络平台实现了检察机关和人民群众的‘键对键’，那么实体大厅就是要实现检察机关和人民群众的‘面对面’，真正让群众‘找得到地’‘见得到人’。”刘太宗说。

“虽然网络很便捷，但是还是会有不少群众希望能够当面表达诉求，认为只有面谈才能放心。检察机关注意到了这一点，我认为挺好，有利于提升群众对检察机关的信任度。” 全国人大代表郝俊海感慨道。

实体大厅还有一个重要特点——一站式。此前，检察机关服务群众功能分散到各相关部门，服务群众场所名称也不尽相同，存在诸多不便。这次建设实体大厅，将原先分散的服务功能集中整合，做到“四个统一”，即统一外观、统一功能和工作区域、统一场所设置、统一管理，并要求依法及时快速受理办理群众诉请，提供了更加优质高效的服务。

实体大厅设立了等候区，配备物品寄存、饮水设备、雨伞雨具、防寒降温设施，让群众累了能坐一坐，渴了能喝上热水；还配备了应急药品、轮椅、残疾人绿色通道等，关心关注特殊人群。

“看到这些便民服务的设施，我觉得特别高兴，最高检将‘初心’融入检察‘血脉’，融入到了为民服务的务实担当中。” 全国人大代表、成都大熊猫繁育研究基地研究中心主任侯蓉说。

张军致辞

“这次开放日主题是‘12309，检察牵您手’，朗朗上口，就是让人民群众好懂好记，更好接受检察机关的服务。”在致辞中，张军检察长解释了“12309”的含义。

刘太宗进一步讲述了最高检的目标：真正让群众一听到、一到到“12309”就想起“检察院”，就感到“靠得住”。

责任编辑：张申