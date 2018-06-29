原标题：外媒：解放军将首次参加白俄罗斯独立日阅兵式
参考消息网6月29日报道 白俄罗斯媒体称，应该国邀请，中国人民解放军官兵于6月24日至25日抵达了白俄罗斯。他们将参加白俄罗斯独立日的阅兵式。
据白俄罗斯卫星电视网站6月27日报道，白俄罗斯国防部称，中国军人已经与白俄罗斯和俄罗斯军人一起进行了训练。
“中国人民解放军部队将首次参加白俄罗斯独立日的阅兵式。”国防部新闻发言人乌拉德济米尔·马卡劳对白俄罗斯通讯社说。
“阅兵方阵将由仪仗队组成。这其中包括了中国武装部队的最佳代表。”马卡劳说。
报道称，除了中国军队，此次将首次参加阅兵式的还有女兵和军校学员方阵。
中国人民解放军仪仗队抵达白俄罗斯后，在当地开展适应性训练。（白俄罗斯通讯社）
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