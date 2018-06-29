公交站曝光“老赖”效果显著:将新增公职人员名单

原标题：法院治“老赖” 公交站变“曝光台”

6月28日，北京青年报记者从颍泉区人民法院获悉，公交站“曝光台”首批曝光30名“老赖”，主要涉及失信金额较大、失信行为在当地影响较大的案例。工作人员称，曝光以来效果显著，已有两名“老赖”履行义务，还清欠款，另有十多人正在与申请人协商分批履行及和解事宜。工作人员表示，后续将增加曝光涉及公职人员的“老赖”，加大整治力度。

事件

公交站台曝光“老赖”

在安徽阜阳市闹市区的公交站台，一组颍泉区人民法院曝光的“老赖”名单，不时引发过往市民驻足。北青报记者注意到，原本投放广告的展示栏变成“颍泉区人民法院失信被执行人曝光台”，首批曝光了30名“老赖”，公布了他们的姓名、照片、户籍地址、执行案号、立案标的和案由等信息。

对此，不少网友支持法院的做法，认为这项举措能让“老赖”无处可躲，也可以提醒其他不知情的人避免与“老赖”有金钱往来。但也有网友发出疑问：公布“老赖”的照片、户籍地址等信息，是否会侵犯隐私权？

回应

此举为应对“执行难”

6月28日，北青报记者致电阜阳市颍泉区人民法院询问此事。工作人员介绍，基层法院作为开展执行工作的“第一线”，常遇到一些被执行人逃避执法，“有的人故意‘消失’在执行法官的视野中，有的人转移财产。”为了应对执行难等情况，自6月13日以来，他们推出了“公交站台变曝光台”的措施，至今已有半个月时间。

为何选择在公交站台曝光“老赖”信息？工作人员解释，之前这些“老赖”的信息，公布在中国执行信息公开网上，“只有申请人和被执行人会检索、关注，辐射的人群比较少。我们也通过电视、商场电子显示屏等方式曝光过，但效果有限。”工作人员说，与这些方式相比，市民对公共出行的需求量大，接触闹市区公交站台的机会更多，展示效果也会更直观，“这些‘老赖’都是辖区内的居民，他们的信息很可能会被亲戚、朋友看到，迫于舆论压力和道德约束，会起到一定的效果。”

目前，法院投放的公交站台有9处，“集中在人民路、清河路、淮河路、皖西北商贸城等9个人流密集区。”此外，他们还将闹市区的4处公交站台设置成公布执行“曝光台”的宣传标语供大家了解，也方便热心群众举报。

细节

名单将新增公职人员

法院工作人员介绍，首批公布的30名“老赖”，主要包括涉案金额较大、年龄较大或较小、在当地比较典型的案例。“比如，其中一个案例是家住阜阳市颍州区的李某，因借款合同纠纷，拖欠320万元。这批被曝光的被执行人，年龄最大的是65岁，最小的是23岁。也有一些案例，在咱们当地比较知名，影响比较大。”

谈及“曝光台”的效果，工作人员说，半个月以来，收到包括申请人、当地市民和网友的众多好评。“都认为这种方式很好，就要让‘老赖’感觉到丢人，主动履行赔偿等义务。”工作人员称，曝光的第二天，就有被执行人来法院履行了赔偿义务。“截至目前共有两人完成履行义务。完成后，工作人员会立即在展示栏上将他们的信息遮盖，标注‘已履行’字样。另有十多名失信被执行人，看到信息后已经主动联系法院或申请人，协商分批履行或双方和解。”工作人员补充道。

至于公布“老赖”的信息是否涉及泄露隐私一事，工作人员表示，根据最高法“关于公布失信被执行人名单信息的若干规定”，各级人民法院可根据实际情况，将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布。“公布的失信被执行人名单信息，应当包括他们的姓名、性别、年龄、身份证号码等。但实际上，我们在曝光的同时，已经对一些隐私信息做了适当的处理和保护。”

工作人员表示，法院初步计划，公交站台曝光的“老赖”信息一个月替换一次，“下一步除了一些典型案例，还会新增一些涉及公职人员的‘老赖’名单，加大整治力度。”文/本报记者 张雅

供图/阜阳市颍泉区人民法院

责任编辑：张申