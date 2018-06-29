赖清德解散“台湾省政府” 港媒：会加速成台湾省

原标题：赖清德解散“台湾省政府” 港媒警告：踩大陆底线，会加速成为真正的台湾省

[环球网综合报道]台当局“行政院长”赖清德28日在“行政院会”拍板决定自2019年起将“省级机关”预算归零，这意味着“台湾省政府”连同此前逐步虚化的“福建省政府”这两个台湾“省级机关”将同时走入历史，名存实亡。

香港中评社29日发文批道，不管“台湾省政府”是否被实质废掉，民进党当局无力改变台湾是一个省的事实，如有踩到大陆底线的行动，眼下的“台湾省”甚至会加速成为实实在在的中国台湾省。

综合台媒消息，对于自己将“省级机关”预算归零的决定，赖清德给出的解释是：

台当局目前共有3个“省级机关”，“福建省政府”因金马地区实施战地政务，1956年起已经虚级化；至于“台湾省政府”及“台湾省咨议会”的前身“省议会”，自1947年及1951年分别成立以来，在台湾地方自治发展史上，扮演非常重要的角色。但1997年台当局修改宪制性规定后“台湾省政府”组织功能及定位虚级化，“省议会”改设为“省咨议会”，业务与人员均逐渐移转，“省政府”所在地中兴新村的发展也随之停滞。

为使台湾资源“做最有效运用，提高行政效能”，他拍板决定自2019年起将“省级机关”预算归零，员额与业务亦将自今年7月1日起移拨至“国发会”等相关“部会”承接。

对于赖清德的做法，有分析认为，“台湾省政府”虽然早在李登辉时期就被“精简”、被“冻结”，今天的“台湾省政府”，早已是一个象征性的机构。但它和民进党当局执意废除“蒙藏委员会”是一个道理，它们虽然都已经有名无实，但却是“两岸同属一个中国”的象征，“蒙藏委员会”代表台湾方面曾经自认为的“中华正统”地位，“台湾省政府”“福建省政府”则表明它是中国的一个省。如果把它彻底拿掉，那就是迈向实质性“台独”。

中评社对此发表评论称，自1997年7月李登辉搞“冻省”，至今21年，“台湾省”终于被废掉了，“福建省”也被废掉了，两个“省政府”将同时走入历史。但依据台湾现行所谓的“宪法”规定，“省级机关”不能废除，明年起“省级业务”全部归零后，台湾当局仍须设“省主席”跟“省谘议会长”，只是已无薪水可发，也无一兵一卒。台当局要将“台湾省”和“福建省”彻底铲除，还须过“修宪”这一关。

最后，中评社批道，废掉“台湾省”和“福建省”之后，没有了“省级机关”，民进党执政的所谓的“中央政府”，直接统管县级政府，岂非成了“省政府”？不管“台湾省政府”是否被实质废掉，民进党当局无力改变台湾是一个省的事实，如有踩到大陆底线的行动，眼下的“台湾省”甚至会加速成为实实在在的中国台湾省。

责任编辑：张义凌