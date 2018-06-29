北京最低工资标准将上调至2120元

原标题：9月 北京市最低工资标准上调至2120元

[9月 北京市最低工资标准上调至2120元]29日，北京市人力社保局宣布，将在9月份上调最低工资标准，由目前的每月2000元调整为2120元，增加120元。

据了解，对最低工资标准的调整是提高劳动者特别是低收入劳动者劳动报酬的重要手段。此次上调涨幅约为6%，较去年略有上升。同时，相应提高非全日制从业人员最低工资标准，非全日制从业人员小时最低工资标准由每小时22元提高到每小时24元；非全日制从业人员法定节假日小时最低工资标准由每小时52.6元提高到每小时56元。（北青报记者 解丽）

来源：@北京青年报

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