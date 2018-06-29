李嘉诚正式辞任汕大名誉主席 鼓励学生击退平庸

原标题：李嘉诚出席汕大毕业典礼，鼓励学生击退平庸傲慢，建设希望

6月29日，90岁高龄的“超人”李嘉诚参加了汕头大学的毕业典礼。这是李嘉诚第17年连续参加该校的毕业典礼，但与以往不同的是，今年李嘉诚“退休”了，而在本次毕业典礼之后，他也将辞去汕头大学校董会名誉主席的职务，其次子李泽楷将接棒。

今年，汕头大学共有2600多名学生取得学士、硕士、博士及成人教育学位。李嘉诚在毕业典礼的致辞中鼓励学生们，“冲破命运迷宫，把有限变无限，击退蔓延处处的平庸傲慢，建设希望，重塑世界。”他告诉年轻人们，现代环境的新挑战，因循难立新，在平庸圈套的死胡同徘徊，徒然浪费资源事倍功半，要探求不一样的方法，才可寻找到有价值的量变。

李嘉诚也在当日宣布了退下汕大校董会名誉主席职务的消息，他说“今天之后，我会退下汕头大学名誉主席的职务，在这心爱的大地上推动教育改革的使命，将交由小儿泽楷和基金会同仁接力。”

鼓励学生击退平庸傲慢，建设希望

上午8：30分左右，汕头大学的毕业典礼开始，李嘉诚和李泽楷等人来到典礼舞台的中央。学生们对他们的到来报以热烈的掌声和欢呼。

李嘉诚在致辞中说：“很高兴在这特别的一天有缘共聚，分享毕业学生们的兴奋。今天对我也是难忘的一天。”

李嘉诚鼓励学生们称：毕业的同学带着汕大的创意自强的信念走进世界，有越级打拼的勇气，冲破命运迷宫，把有限变无限，击退蔓延处处的平庸傲慢，建设希望，重塑世界。

他表示，“环境不是牢笼，在各行各业，你们有实践力——把科技、现代化及工业化的优势、揉合成新。你有检视力，知道如何守常持变，厘清障碍；面临抉择，掌握进退，处变不惊。”

李嘉诚说，在林林总总“做好人”“做好事”的口号中，一个自我中心的人看世界，和真诚有本心的人看世界不同。“超越出众的人会常常问自己；我是Prince Charming（白马王子）或是Prince Harming（伤害王子）？你是魅力、成功之星，还是滔滔大论、制造问题的人？”

李嘉诚告诉学生们，现代环境的新挑战，因循难立新，在平庸圈套的死胡同徘徊，徒然浪费资源事倍功半，要探求不一样的方法，才可寻找到有价值的量变。

李嘉诚还说，建立自我，关键态度是“谦卑、谦恭、谦虚”。

正式退下汕头大学校董会名誉主席的职务

在致辞中，李嘉诚正式表示要退下汕头大学校董会名誉主席的位置。

“今天之后，我会退下汕头大学名誉主席的职务，在这心爱的大地上推动教育改革的使命，将交由小儿泽楷和基金会同仁接力。同理心和慷慨良心，是一种选择，个中满足感，难以言传。大家同心，可实现更大的梦想。”

李嘉诚还阐述了自己对于汕头大学的情感，他说：“38年前，这里是一片荒芜之地，创办汕头大学，尽管被人嘲讽是愚公移山，但我坚信只有推动教育改革，初心的许诺才能实践。我要感谢一直支持我的朋友，是你们令我这孤独激情路上不感孤独。每次来到汕大，同学们一张张笑脸和爱，是我永恒的鼓励。”

李嘉诚在致辞中也表达了自己退休后会继续公益事业。“有人认为我这把年纪，时间不再没有方向，时间就是当下。晚上仰望星空，让我了解人的渺小，在漫漫长路上，很多时候也感到沮丧无力，但为了明天，我依然披上战衣，去思考、去感受、去行动，永不言倦——继续为公益求变，寻找更好。”

李嘉诚曾承诺“基金会对汕头大学的支持会比我长”

在6月28日的上午，李嘉诚与李泽楷便已抵达汕头大学，并受到同学们的夹道欢迎。

同学们还为李嘉诚献上鲜花，打出创意标语，用自己的方式表达对李先生的欢迎和感谢，李嘉诚也认真聆听同学们的话语，兴致勃勃地和大家合影留念，场面温馨热烈。

随后，李嘉诚还出席了汕头大学·香港大学联合病毒学研究所新科研楼揭牌仪式，并与汕头大学党委书记、校长姜虹，汕头大学·香港大学联合病毒学研究所所长管轶共同为新科研楼落成揭牌，以此支持病毒学专家管轶教授多年来的努力。

目前，汕头大学是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的高等院校，也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。作为汕头大学校董会名誉主席，李嘉诚近年来坚持参加每年的毕业典礼并做主题演讲。

李嘉诚对汕头大学的投入不只有金钱，在汕头大学创办的最初10年，李嘉诚每次到汕大都工作至凌晨两三点。为了为支持学校发展，他还动用了自己的海外关系和资源，聘请李政道、丁肇中、杨振宁等诺贝尔奖得主和陈省身、丘成桐等世界级大师到汕头大学担任客座教授或兼职教授。

今年3月16日，李嘉诚在长和系旗下四大公司的业绩会上正式宣布于今年5月10日股东大会后正式退休，并由长子李泽钜接棒长和系。李嘉诚同时宣布，今年将辞去汕头大学校董会名誉主席的职务，并由次子李泽楷接任。

但值得注意的是，李嘉诚在宣布退休时也同时强调，李嘉诚基金会对于汕头大学的投资将会继续。李嘉诚再一次做出了“超越生命的承诺”说：“基金会对汕头大学的支持（时间）会比我长。”

以下为李嘉诚在汕头大学毕业典礼致词全文：

建立自我 追求无我

汕头大学毕业典礼致词

─李嘉诚

尊敬的黄宁生主席，各位领导、校董，各位嘉宾、老师，亲爱的同学、家长，各位同事、朋友：

很高兴在这特别的一天有缘份共聚，分享毕业同学们的兴奋。 今天对我也是难忘的一天。

我年轻时经历贫病战争，令我悟出有感恩之心的价值。今天我们有数不尽感恩的原因，让我们以雷鸣掌声，感谢老师，感谢父母；最重要，希望大家为汕头大学鼓掌，她永远是我们生命中的一部份。

毕业的同学带着汕大创意自强的信念走进世界，有越级打拼的勇气，冲破命运迷宫，把有限变无限，击退蔓延处处的平庸傲慢，建设希望，重塑世界。

环境不是牢笼，在各行各业，你有实践力──把科技、现代化及工业化的优势，揉合成新。 你有检视力，知道如何守常持变，厘清障碍；面临抉择，掌握进退， 处变不惊。

你们是有追梦能力的幸运儿，你们眼中的世界是什么模样的？汕头大学‘建立自我、追求无我’的理念对你重要吗？在林林总总‘做好人’‘做好事’的口号中，一个自我中心的人看世界，和真诚有本心的人看世界不同。超级出众的人会常常问自己：我是 Prince Charming 或是 Prince Harming？你是魅力、功效之星，还是滔滔大论、制造问题的人？

现代环境的新挑战，因循难立新，在平庸圈套的死胡同徘徊，徒然浪费资源事倍功半；要探求不一样的方法，才可寻找到有价值的量变。

建立自我，关键态度是‘谦卑、谦恭、谦虚’。谦卑具有修复、激励功能，它是虚伪、自大和傲慢综合症的预防针。有思想，有智慧带谦虚修为的人，是有量度、能长期处理复杂压力的问题解决者，他们意识到自己的观点，并非唯一有效可行的选择。谦恭的人常带好奇、开明，自胜者强是充实人生的灵丹妙方。

立志要改变世界的人，有实质良心和才华同样重要，你的领导能力能否服务好理想？你的深度与宽度决定你是解决问题的人，还是问题本身；区分你是启发别人的天使，还是把主观强加于别人的牛魔王。

有人认为我这把年纪，时间不再没有方向，时间就是当下。

晚上仰望星空，让我了解人的渺小，在漫漫长路上，很多时候也感到沮丧无力，但为了明天，我依然披上战衣，去思考、去感受、去行动，永不言倦──继续为公益求变，寻找更好。

亲爱的同学们、校友们，38年前，这里原是一片荒芜田地，创办汕头大学，尽管被人嘲讽是愚公移山，但我坚信只有推动教育改革，初心的许诺才能实践。我要感谢一直支持我的朋友，是你们令我这孤独激情路上不感孤独。每次来到汕大，同学们一张张笑脸和爱，是我永恒的鼓励。

今天之后，我会退下汕头大学名誉主席的职务，在这心爱的大地上推动教育改革的使命，将交由小儿泽楷和基金会同仁接力。同理心和慷慨良心，是一种选择，个中满足感，难以言传。大家同心，可实现更大的梦想。

过往一切深烙心上，向前眺望，我总是对大家能成就的未来带着期盼，同学们， ARE YOU READY？一生以理智、道德和诚信，致力为世界带来尊严和机遇，‘建立自我，追求无我’，活出真正胜利的人生。

让我再次为同学们送上鼓励：‘今天你以汕大为荣，明天汕大以你为荣。’

谢谢大家！

责任编辑：吴金明