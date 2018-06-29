中国海洋调查船被指进日本专属经济区 遭日方阻挠

图为日本NHK电视台网页报道截图

原标题：中国海洋调查船在东海海域科考遭日当局警告和阻挠

[环球网报道 实习记者 杨子晴]6月28日，中国“科学”号海洋调查船在东海海域进行海洋科考时，遭到日本当局的警告和阻挠。日方认为，中国海洋调查船进入了冲绳硫磺鸟岛附近的“日本专属经济区”。

据日本NHK电视台报道，日本第11管区那霸海上保安总部称，28日中午12时30分左右，那霸海保总部的飞机在冲绳县硫磺鸟岛“日本专属经济区”内，发现一艘中国海洋调查船，船身写有“科学”字样。该船正在将疑似缆线状物体投入海中。

那霸海保总部随后对中国海洋调查船提出警告，称“不允许任何未经日方同意的、在日方专属经济区举行的调查活动”，要求中方船只停止活动。不过，中国海洋调查船并未作出回应。日方随后还不断发出警告，并持续“监视”中国海洋调查船的动向。

NHK还报道称，这是2018年以来中国海洋调查船第二次在“日本专属经济区”进行海洋科考，上一次是在2018年4月。

有关中国海洋科考船的海洋调查活动，日本此前还曾通过外交渠道向中方提出交涉。有分析指出，很显然日方这一系列行为的背后，都和中日东海大陆架划界之争有关。日本主张中日东海划界应忽视冲绳海槽的法律效力，具体的划界方法应按照等距离标准以“中间线”确定界线。有声音认为，现在日本之所以阻挠中国海洋调查船的科考活动，是日方认为中国在利用调查船收集能够支持中方主张的海底地形资料证据，也是日方在该问题上心虚的表现。

责任编辑：张义凌