中兴通讯董事长殷一民:禁运取消后能立刻恢复经营

原标题：中兴通讯董事长殷一民：公司上下抱有充分信心
中兴通讯股东大会现场 每经记者王晶/摄
今日（6月29日）上午九点整，中兴通讯（000063，SZ）在位于深圳南山区高新技术产业园的总部召开了2017年度股东大会。会上，中兴通讯董事长殷一民表示，其实公司在过去两个多月的时间内，做了各种各样的方案，包括非常周密的恢复经营方案，这使得我们在禁运取消后，能立刻恢复经营；我们也同样做好了禁运持续下去的方案；在禁运持续不解除的情况下的方案。目前，公司上下抱有充分信心。
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