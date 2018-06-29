60多岁“表哥”在未成年犯管教所服刑？官方回应

[60多岁的“表哥”为何在未成年犯管教所服刑？]
近日，61岁“表哥”杨达才在“陕西未成年犯管教所”服刑并获减刑的消息，引起媒体和网民关注，对此，陕西省监狱管理局做出回应，回应称，对罪犯杨达才的减刑严格依法办理，实体条件和办理程序符合法律规定。对于网友疑惑的的杨达才为何在未成年犯管教所服刑的疑惑，上述回应称，这是为了为合理调整押犯布局，防止该所监管资源闲置。该局还称，陕西省的几所新建监狱即将建成，待投入使用后，成年犯将移至新建监狱关押。（冷昊阳）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 胡春华新任“牵头人” 此前由王岐山马...
- 【 军事 】 出鞘：摧毁台军目标需要多少枚东风导...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 黄毅清曝有黄奕偷漏税证据
- 【 科技 】 电商专供套路多 真相或是偷工减料
- 【 教育 】 弟弟照顾无臂哥哥12年 高考后却争起来
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有