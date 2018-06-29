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60多岁“表哥”在未成年犯管教所服刑？官方回应

60多岁“表哥”在未成年犯管教所服刑？官方回应
2018年06月29日 10:50 中国新闻网
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　　[60多岁的“表哥”为何在未成年犯管教所服刑？]

　　近日，61岁“表哥”杨达才在“陕西未成年犯管教所”服刑并获减刑的消息，引起媒体和网民关注，对此，陕西省监狱管理局做出回应，回应称，对罪犯杨达才的减刑严格依法办理，实体条件和办理程序符合法律规定。对于网友疑惑的的杨达才为何在未成年犯管教所服刑的疑惑，上述回应称，这是为了为合理调整押犯布局，防止该所监管资源闲置。该局还称，陕西省的几所新建监狱即将建成，待投入使用后，成年犯将移至新建监狱关押。（冷昊阳）

责任编辑：张义凌

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