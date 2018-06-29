蔡英文大阵仗出行 居民吓一跳：还以为要抓通缉犯

原标题：小学停课算什么？蔡英文依旧大阵仗出行 居民吓一跳：还以为要抓通缉犯……

[环球网综合报道]台湾地区领导人蔡英文29日出席台防务部门三军六校联合毕业典礼，但两日前，刚有台媒爆料，台当局为加强安保，典礼附近路段实施大规模管制，邻近的小学被迫停课，被学生家长和网友骂惨。好不容易压下去反对声，蔡英文29日前往出席典礼，但周围的安保措施依旧是围栏高架，封闭路段导致塞车严重。对此，附近居民大酸“这阵势，赶上抓通缉犯的程度了！”

台湾“联合新闻网”29日报道称，上午8时，蔡英文路过的区域已实行交通管制，周围路道架起高高的围栏，周围全部是警察看护。居民为此只能提前赶在管制前出门，但依旧碰到了大堵车的情况。附近居民见状，纷纷讽道“整条大业路都是警察好壮观”“全台的警察都来了吧”

由于堵车严重，不少居民纷纷上网发文，抱怨“道路塞爆”。

街道坐满警察

在脸书社团“台北之北投帮”上，有网友分享上午出门看到的景像，称每个路口甚至连小巷里都是警察，“不知道的还以为有通缉要犯，有点扯”，有不少网友也响应此说法，“除了会摆谱，别的不会做”。

几日前，环环也报道过，蔡英文出席三军六校联合毕业典礼，其路过的附近小学竟被停课一事，引发网友激烈讨论。该小学学生家长直接在脸书发布一张通知单，痛批“真的假的公文？三军六校毕业典礼是什么大事，到底哪位天王要去，搞到如此这般大规模管制，连小学生都停课，要不要颁布戒严令？”

岛内网友也对蔡英文如此“大阵仗”出行，表示“太夸张”，网友回应学生家长的说法，认为蔡英文如同“菜皇出巡”、“天后出巡，众人回避”，还有网友直批“台湾何时变帝制了？”、“去年被围车，今年就封街，搞戒严！”、“拒马还没摆出来 该感恩了”。

责任编辑：张义凌