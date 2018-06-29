7部门打击30城楼市乱象：浇筑生活的绝不能是房价

原标题：7部门联合打击30城楼市乱象：浇筑生活的，绝不能是房价！

世界上最好的房子，就是你努力够一够刚好可以买的房子。

但骨感的现实却告诉我们：有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一身锈。

有个经典的段子：

如果你月薪3000想要买套100平米的房子，首先你要定一个小目标。

比如说，先活500年，再向天借500年。

“等房价跌了，我就买房和你结婚。”

这大概是当今社会最婉转的分手了。

有人调侃，穷人和富人，就是差一套房子的距离！如果不够，那就两套。

近日，住建部联合中宣部、公安部、司法部等七部门，出重拳打击楼市乱象，决定于2018年7月初至12月底，在30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

浇筑生活的，绝不能是房价。

一直以来，节节攀升的高房价，刺激。西安连涨25个月，徐州连涨26个月，昆明连涨24个月，贵阳连涨21个月……

一些四线小县城早已买不到万元以下的房子。

根据国家统计局公布的数据，今年前5个月，只有北上广深四个一线城市的房价出现轻微下跌，或原地做俯卧撑，其余大多数城市的房价都在上涨。

而西安，比去年涨了30%以上！

没房子？别想结婚！没房子？你的人生就是个十足的loser，成了现代人最大的人生信条。

无利不起早，一些开发商、炒房者、黑中介、广告商，正是瞅准了民众的这种心理，看到了楼市中的巨大商机，纷纷在房子上做起了文章。

辽宁丹东，这个地处东北边疆与朝鲜接壤，一个你此前可能从未在房地产地图上关注过的地方。

4月22日，朝鲜弃核的第二天，天津的黄先生来到丹东。24日，他的朋友在丹东新区某楼盘，以单价3500元/平米买了4套房。

而黄先生一直在犹豫，两天后的4月26日，当他再回到那个楼盘时发现，售价已经从3500元/平米上调到了5500元/平米。48小时，房价上涨了57%！

炒房人推高的房价，最终要落到真正需要房子的人身上。

今天他们通过各种手段抬高房价，明天就会以高价抛售转身走开，让人们饱受高房价之苦。

还有的开发商捂盘惜售、捏造散布虚假信息、制造抢房假象、哄抬房价、违规提供“首付贷”……

其中，捂盘惜售最为著名的例子，莫过于成都金牛区一家楼盘，本拟于2017年9月开盘，为了捂盘，却自己举报自己，声称“遗失商品房预售许可证”，具体开盘时间另行通知。

而在开发商的操纵之下，房子在不少人眼里早已丧失了居住的功能，而变成了“奢侈品”。

天价楼市的混乱，也扰乱了租房市场。

北京的房产中介之多，让人印象深刻。年轻的中介们西装革履，面目和善，但绝不是你友善的管家。

甚至，有的黑中介任意驱逐承租人、捆绑收费、阴阳合同、强制提供代办服务、侵占客户资金。

有人说，在北京没搬过5次家，不足以谈人生。而在大城市租房，如果没有被黑中介坑过，那么恭喜，你是个幸运儿。

被扣定金？无端被涨房租？这都不是事儿。

至于房地产公司违规销售、变相加价、一房多卖、霸王条款、价格欺诈；房产广告公司发布不实房源和价格信息、进行不实承诺……基本已经司空见惯，满满的全是心塞。

房子是用来住的，不是用来炒的。这是常识，在中国却是一个炸雷。

2017房价遇到天花板了，2018年一定会跌。我们几乎每个人都在听这句话，但是结果呢？依然是疯狂的涨。

只有让住房回归民生的本源，才是中国发展真正的初心。

因此党的十九大以来，一直在强调让全体人民住有所居。

从中央到地方，在加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举等政策引导下，纷纷出台诸多通知、规范，遏制炒房、黑中介等违法违规行为。

而此次7部门联合打击30城，既是对以往政策的补充也是深化——

一是力度大、决心大。除了北上广深外，还包括天津、南京、杭州、苏州等一大批经济飞速发展、GDP排名靠前的城市。

二是强化了督查问责机制。对专项行动实施过程中发现的违法违规行为，强调依法从严惩处。对涉嫌隐瞒包庇、滥用职权、玩忽职守的部门和人员，坚决问责。

利剑已然落下。有了规则、有了罚则，若认真执行，房地产市场乱象不难由乱而治，民众或可告别一桩桩买房血泪史。

而另一个角度看，对于一些试图炒房者与企业来说，还是要尊重市场经济规范与契约精神，合法经营、健康发展，惟其如此，才能有长远的利益收益。

毕竟，有一句话是真理——房事，是大事。

责任编辑：张申