4人多发上千万动迁款被判刑：明知系假坟仍发放

原标题：大连4名公职人员多发上千万动迁款，均涉滥用职权被判刑

近日，法院依法对辽宁大连市旅顺口区4名国家机关工作人员滥用职权，多发放动迁款上千万，致使公共财产遭受重大损失的行为，以滥用职权罪依法追究刑事责任。

公诉机关于2017年1月24日以被告人孙某、孙某某、董某、王某犯滥用职权罪向法院提起公诉。法院依法于2017年4月28日、2017年12月20日组成合议庭，公开审理了本案。

法院庭审查明，2011年，被告人孙某在担任旅顺口区某街道主任时，在蟠龙寺文化广场动迁项目中，明知应当依据相关规定对集体土地地上物予以补偿，对超出文件规定的事项须经项目单位认可，评估单位作价，最后审计部门审批等程序，却滥用职权，向崔某某多支付动迁补偿款183万余元。

2013年，他伙同街道城管科董某，在蟠龙山文化公园动迁项目中又滥用职权，向张某某发放补偿款400万元，多支付动迁补偿款285万元。

2012年至2013年，孙某、董某与街道副主任孙某某，在蟠龙寺动迁项目中又向张某某发放补偿款500万元，多支付动迁补偿款223万余元。

2013年，上述仨被告在负责安玉（前安）线动迁项目中，向张某某发放补偿款350万元，多支付动迁补偿款274万元。同年，三被告伙同街道动迁办王某，在该动迁项目中，明知未经旅顺口区发展和改革局评估、工程造价审查中心审核程序，不予发放动迁补偿款的情况下，向七户村民临时修建的假坟发放动迁补偿款35万元。2014年，四被告又向张某某发放动迁补偿款80万元。

法院认为，案涉4名国家机关工作人员，滥用职权，多发动迁补偿款上千万元，致使公共财产遭受重大损失，其行为均构成滥用职权罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。孙某总共多发放补偿款1082万元；孙某某多发放补偿款613万元；董某多发放补偿款899万元；王某多发放补偿款115万元。4名被告人情节严重，给国家造成重大经济损失。不过4名被告人到案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。4名被告人部分犯罪是共同故意犯罪，街道主任孙某在共同犯罪中是主犯，其他三人是从犯，依法予以从轻处罚。

最终法院以犯滥用职权罪判处孙某有期徒刑四年；孙某某与董某有期徒刑三年，缓刑四年；王某有期徒刑一年，缓刑二年。

来源：半岛晨报海力网

责任编辑：张义凌