中国商人在菲律宾遭绑架 付约25万人民币赎金获释

原标题：在菲律宾遭绑架的中国商人付赎金获释 总额约25万人民币
[环球网报道 实习记者 左甜]《菲律宾商报》6日29日报道称，25日在菲律宾遭到绑架的中国商人在付200多万菲律宾比索赎金后获释，总额约人民币25万元。
上周日（25日）上午11点45分左右，身份不明的绑匪在内湖省卡武肴市闯入一名中国商人的店铺，在劫走8.5万披索（约合人民币1万元）的现金后，将他绑架。
卡武肴市警长阿维利诺警司透露，被绑者名叫黄博宇（译音），30岁，是卡武肴市星星不锈钢店的老板。家属支付了200多万披索赎金后，黄博宇被遗弃在一个高尔夫球场内，由当地警方救出。
据报道，当地警方仍在跟进调查，以确定绑匪的身份。
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