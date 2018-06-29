原标题：今年暑假参观清华大学校园须网上预约

新京报快讯（记者王俊）记者今天（6月29日）从清华大学获悉，今年暑假开始，清华大学实行校园参观网上预约，个人可提前7天预约，团队需通过登录电脑客户端提前14天网上预约。

“校园参观是清华大学要承担的社会责任。清华大学校园参观备受社会公众关注，参观热情与日俱增。”清华大学保卫处处长李志华表示，“学校对校园参观重视很高，优化校园参观管理也成为2018年度学校重点推进工作。”在保证学校正常教学秩序基础上，今年暑假，清华将投入使用校园参观网上预约系统，包括个人参观清华微信小程序和团队参观预约网站，个人参观和团队参观将实行全面预约机制。

个人参观通过微信小程序“参观清华”，绑定个人身份信息就可以提前7天预约校园参观。团队预约通过登录电脑客户端，至少提前14天进行网上预约，提交相关材料；根据申请先后顺序对提交材料的真实性进行审核后，提前一周在网上反馈预约结果。预约成功的参观者在预约的时间段经指定校门入校，入口的闸机通过在线比对证件以及基于人脸识别技术的人证合一检查，可以实现高效率的核验通行，并能够有效防范冒用他人名义预约等问题。

据悉，预约系统将于7月9日开始试运行，在7月21日开始的暑期校园参观试运行稳定后，将正式投入使用。

此外，今年清华还专门组建了校园参观引导员队伍，免费为每个入校团队提供校园参观导引，在重要景观处有学生校园讲解志愿者进行公益讲解。这些举措可以优化团队入校后的行动路线，有效遏制黑导游商对团队成员的滋扰。

清华大学呼吁，学校是重要的教学科研场所，夏季学期期间，校园内教师科研正常进行，在校生分期分批进行小学期专门课程，因此也需要维护好基本的秩序和环境。呼吁参观人员文明参观，自觉维护校园秩序、爱护校园环境，抵制各类违规扰序行为。

责任编辑：吴金明