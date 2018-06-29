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打开QQ浏览器摄像头会启动？腾讯回应：不会拍摄

打开QQ浏览器摄像头会启动？腾讯回应：不会拍摄
2018年06月29日 12:55 澎湃新闻
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　　原标题：打开QQ浏览器摄像头会启动？腾讯回应：不会拍摄

自动“升降”的动作，疑似拍照，引发了用户对于隐私泄露的担忧。自动“升降”的动作，疑似拍照，引发了用户对于隐私泄露的担忧。

　　有用户称，在VIVO NEX手机设备上通过手机QQ浏览器打开某些网页时，手机摄像头会出现一个“升降”动作，这个感觉就像是小眼睛偷偷的看了你一眼，让人感觉十分蹊跷。

　　自动“升降”的动作，疑似拍照，引发了用户对于隐私泄露的担忧：APP会不会在用户不知情的情况下，偷偷利用手机前置相机来拍摄或录制视频？此外，由于vivo NEX前置相机特殊的机械结构，这个问题才暴露出来。但对普通手机来说，如果这些APP有类似的举动，就很难被发现了。

　　对于用户的担忧，QQ浏览器团队于当日晚间回应称，确认存在调起摄像头动作，但同时称这一动作“并不会开启摄像头”，更不会“拍摄或记录”，手机QQ浏览器并不会采集用户任何隐私。

　　以下是QQ浏览器团队回应全文：

　　随着智能手机的普及，各种手机APP花样繁多，但经有关部门检测后发现，多款手机APP都要求读取位置、通讯录等较敏感的权限。今年一季度，工信部发布了问题软件名单，包括21个应用商店、46款APP，问题为强行捆绑推广其它应用软件；未经用户同意，收集使用个人信息；用户不知情的情况下，自动向外发送短信等，其中不乏“今日头条新闻”、“QQ同步管理助手”、“安卓优化大师”等。记者通过自己手机安装的APP应用权限进行查看，不管是作为何种用途的APP，大多需要开启位置、拨号等多项权限才能使用。

　　如今在“互联网+”的大环境之下，大众的各种个人、隐私信息都会暴露于多个平台上，就像砧板上的肉等待宰割，最潜在的风险就是这些被收集的隐私信息会被如何使用。要想真正将隐私信息保护进行强化，还须政府和企业双管齐下。

　　来源：“中国消费者报”微信公众号

责任编辑：张申

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