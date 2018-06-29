北京严查非法客运 黑车被扣超2个月需自付停车费

原标题：北京严查非法客运 黑车被扣超俩月自付停车费

法制晚报·看法新闻（记者 周超）记者6月29日从北京交通执法总队获悉，被查处扣押车辆，2个月内停车费将有政府承担，超过2个月停车费由车主自行承担。

北京市交通执法总队相关负责人介绍，7月1日起《北京市查处非法客运若干规定》正式实施。此次新法规明确了查处对象，覆盖非法客运的五种形式。包括假冒巡游出租车的（俗称“克隆出租车”）；无证从事巡游出租车业务的（俗称“黑巡游车”）；无证从事网络预约出租车业务的（俗称“黑网约车”）；无证从事班车、包车、旅游客运业务的（俗称“黑大巴”）。

法规设定扣押车辆的强制措施，防止出现“边交罚款、边干黑活”的情形。同时，考虑到“克隆出租车”伪装性强，“黑摩的”普遍车况差，安全系数低，社会危害大，法规设定了没收车辆的处罚措施，以提高违法成本，加大打击力度。一旦发现是克隆车，就将罚没。

该负责人介绍，针对扣押车辆后续处置难、过度占用停车资源等问题，法规提出了可操作、可执行的细化解决方案。车辆被查获时属于拼装车或者达到报废标准的，由执法部门将车辆移送到公安机关交通管理部门强制报废；车辆被扣押期间达到报废标准的，公告车辆登记证书、号牌、行驶证作废，使其不再享有路权，经通知或者公告仍无人认领的，由扣押车辆的执法部门予以报废。

另外对于扣押的车辆，未达到报废标准的，2个月内停车费用由政府支出，2个月后，如果不来领取车辆的，停车费用将由车主自行负责。此前就有1000余辆拼装车、僵尸车没人来认领的。对于超过期限没有来认领的车，过了3个检验期，就将进行报废。

该负责人介绍，创新方面，法规规定，从事“黑巡游车”、 “黑网约车”被执法部门处罚两次的，由公安机关交通管理部门暂扣三个月机动车驾驶证；被处罚三次以上的，由公安机关交通管理部门暂扣六个月机动车驾驶证。同时，法规规定执法部门应当将违反本规定的行为记入本市信用信息系统，为后续失信联合惩戒提供法律支撑，一处违法，处处受限。

检查方面，据上述负责人介绍，对于克隆车将在全市展开检查，黑出租车将在机场、火车站、轨道枢纽等重点区域检查，专项整治和日常整治相结合。另外，记者获悉，根据去年网约车新规，本市网约车平台共清理了20万不合格车主。

责任编辑：张申