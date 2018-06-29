原标题：王岐山获聘中国红十字会名誉会长，前任李源潮

2018年6月29日，中国红十字会第十届理事会第五次会议在京召开。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，中国红十字会十届五次理事会聘请国家副主席王岐山为中国红十字会名誉会长。

全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺出席会议并讲话。

此前，该职由李源潮担任。

据红会官网的“中国红十字会历任领导人一览表”显示，建国后，自第四届开始有名誉会长设置，至今已有8位领导担任中国红十字会名誉会长职务，这8人分别是朱学范、赵朴初、钱信忠（第四届、第五届），崔月犁（第六届），江泽民（第六届、第七届），胡锦涛（第八届、第九届），李源潮（第十届），王岐山（第十一届）。

据中国红十字会报报道：聘请国家领导人担任红十字会的名誉职务，是各国的通行做法。

相关新闻：

王岐山担任名誉会长 红十字会会长称备受鼓舞

责任编辑：张申