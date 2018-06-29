原标题：王岐山获聘中国红十字会名誉会长，前任李源潮
2018年6月29日，中国红十字会第十届理事会第五次会议在京召开。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，中国红十字会十届五次理事会聘请国家副主席王岐山为中国红十字会名誉会长。
全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺出席会议并讲话。
此前，该职由李源潮担任。
据红会官网的“中国红十字会历任领导人一览表”显示，建国后，自第四届开始有名誉会长设置，至今已有8位领导担任中国红十字会名誉会长职务，这8人分别是朱学范、赵朴初、钱信忠（第四届、第五届），崔月犁（第六届），江泽民（第六届、第七届），胡锦涛（第八届、第九届），李源潮（第十届），王岐山（第十一届）。
据中国红十字会报报道：聘请国家领导人担任红十字会的名誉职务，是各国的通行做法。
相关新闻：
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 胡春华新任“牵头人” 此前由王岐山马...
- 【 军事 】 出鞘：中国北极战略如何“闷声发大财...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 黄毅清曝有黄奕偷漏税证据
- 【 科技 】 电商专供套路多 真相或是偷工减料
- 【 教育 】 弟弟照顾无臂哥哥12年 高考后却争起来
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有