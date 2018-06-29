王岐山担任名誉会长 红十字会会长称备受鼓舞

原标题：王岐山担任名誉会长，红十字会备受鼓舞

来源：长安街知事公众号

2018年6月29日，中国红十字会第十届理事会第五次会议在京召开。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，中国红十字会十届五次理事会聘请国家副主席王岐山为中国红十字会名誉会长。

王岐山

据红会官网的“中国红十字会历任领导人一览表”显示，新中国成立后，自第四届开始有名誉会长设置，至今已有8位领导担任中国红十字会名誉会长职务，他们是朱学范、赵朴初、钱信忠（第四届、第五届），崔月犁（第六届），江泽民（第六届、第七届），胡锦涛（第八届、第九届），李源潮（第十届），王岐山（第十一届）。

全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺出席会议并讲话。中国红十字会党组书记、常务副会长徐科主持会议。中国红十字会第十届理事会理事出席会议。

陈竺指出，国家副主席王岐山同志担任中国红十字会名誉会长，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对我国红十字事业的高度重视和亲切关怀，全国广大红十字工作者备受鼓舞、倍感振奋。这次会议对于全国各级红十字会增强信心、振奋精神，扎实有效地做好各项工作，促进中国特色红十字事业持续健康发展，服务决胜全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

陈竺对中国红十字会十届四次理事会以来的工作给予充分肯定，对2018年下半年红十字会改革发展的各项工作提出了要求。他强调，红十字系统要始终把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持中国特色社会主义群团发展道路，推进红十字事业持续健康发展。要全力打造红十字精准扶贫项目，助力国家脱贫攻坚战略；注重发挥总会和地方两个积极性，积极参与国家“一带一路”建设；要不断推进改革，继续着力做好监事会设立工作；以创新的精神，扎实做好人道资源动员；加快推进信息化建设，为公信力提升奠定坚实技术基础；要积极筹建红十字国际学院，大力促进红十字人才队伍建设。

此次会议还审议通过了《中国红十字会第十届理事会人事变更情况报告》，宣读了致离任中国红十字会名誉会长、名誉副会长的感谢信，听取了中国红十字会助力扶贫攻坚工作进展情况和中国红十字会参与“一带一路”建设工作进展情况报告。

此前，陈竺主持召开了中国红十字会第十届常务理事会第五次会议。

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责任编辑：张申