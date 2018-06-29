川航英雄机组等108人荣登6月中国好人榜

6月8日，四川省、中国民用航空局在成都举行成功处置3U8633航班险情表彰大会。图为英雄机组合影留念。 视觉中国 图

6月8日，四川省、中国民用航空局在成都举行成功处置3U8633航班险情表彰大会。图为英雄机组合影留念。 视觉中国 图 原标题：（时政）中央文明办发布6月中国好人榜

新华社南昌6月29日电 中央文明办29日发布6月中国好人榜，并在江西省萍乡市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动。

将毕生积蓄用于资助贫困学生的老教师方桂馥、倾心照顾10余个孤困儿童的“代理妈妈”曹广玲、代买并将中了巨奖的彩票交还顾客的诚信投注站老板姚美华、两次冲进火海勇救祖孙二人的仇玉彩、成功处置突发险情安全迫降的川航3U8633“英雄机组”等108名（组）身边好人荣登6月中国好人榜。

本月网上“我推荐我评议身边好人”活动平台共收到好人好事线索240万件，活动页面浏览量超过4034万人次，点赞评议超过667万。（完）

责任编辑：张义凌