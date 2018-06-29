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副部谈白洋淀综合整治:不治理好是雄安百姓的罪人

副部谈白洋淀综合整治:不治理好是雄安百姓的罪人
2018年06月29日 14:17 澎湃新闻
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　　原标题：雄安新区白洋淀综合整治攻坚动员，三县书记签治理责任状

　　6月28日，雄安新区召开白洋淀综合整治攻坚动员大会。河北省委常委、副省长，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚出席会议并讲话。他表示，要不留退路、改革突破、坚决问责，高标准、严要求推进白洋淀生态治理各项工作，全面提升白洋淀生态环境质量。

　　陈刚指出，建设雄安新区，要坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实省委省政府决策部署，把白洋淀修复好、保护好，加快恢复白洋淀“华北之肾”功能，向世人展现碧波万顷、荷红苇绿、清新明亮的雄安新区，建成新时代的生态文明典范城市。

　　陈刚指出，不治理好白洋淀，我们就是雄安百姓的罪人，是历史的罪人。要实施一票否决制度，拿出壮士断腕的决心和勇气，高标准、严要求实施白洋淀生态修复工程。要找准问题根源、把握问题关键，以改革创新的办法、突破性的政策措施和市场化的手段，引入优质市场主体，科学解决资金筹集、工程项目实施等难题。要进一步厘清新区、县、乡镇、村四级责任边界，明确各级职责。要一级抓一级、层层抓落实，建立最严厉的问责制度，坚决依法查处不担当、不作为问题，凝聚攻坚克难、干事创业的强大合力。

　　会上，陈刚分别与三县县委书记签订《纳污坑塘治理责任状》。 

　　来源：“雄安发布”微信公众号

责任编辑：张申

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