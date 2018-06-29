原标题：全国首家公益损害与诉讼违法举报中心在浙江成立

浙江省三级检察机关公益损害与诉讼违法举报中心暨12309检察服务中心统一挂牌成立。

正义网杭州6月29日电（记者范跃红 通讯员龚婵婵 金晶）畅通群众反应问题的“快速路”，架起检民之间的“连心桥”。29日上午，经浙江省编办批准，该省三级检察机关公益损害与诉讼违法举报中心暨12309检察服务中心统一挂牌成立，这也是全国首家聚焦公益保护和诉讼活动监督的举报中心。

据介绍，浙江省此次成立的“公益损害与诉讼违法举报中心”由检察机关原来的“职务犯罪举报中心”更名而来，是浙江省检察院党组面对去年以来检察机关职能大调整、检察工作面临转型发展的新形势新要求，着眼未来检察事业发展作出的重大决策部署。

据介绍，举报中心负责统一管理公益损害举报线索和诉讼违法控告线索。受理范围主要包括在生态环境和资源保护、食品药品安全领域有侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益行为的；在生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英雄烈士保护等领域中，相关负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或不作为，致使国家利益或社会公共利益受到侵害的；公安机关刑事立案活动或侦查活动存在违法情形的；人民检察院办理案件中存在违法情形的；人民法院审判活动或执行活动存在违法情形的；监狱、看守所等机关在收押、监管、减刑、假释、暂予监外执行等刑事执法活动中存在违法情形的；其他依法属于人民检察院管辖的公益损害及诉讼违法的举报、控告等七大类事项。

为方便群众举报，浙江省检察机关开通了12309举报受理热线电话，并设立公益损害与诉讼违法举报受理大厅。此外，群众还可通过来信、12309网络服务平台提供举报线索。举报中心对举报、控告内容以及举报人、控告人的姓名、住址、电话等个人信息严格保密。对于举报人提供重要线索经查证属实，将酌情给予一定的精神或物质奖励。

据悉，2015年以来，浙江省检察机关针对办案中发现的违法取证、违法使用侦查措施和强制措施、涉案款物不规范管理、超期办案、以及减刑、假释、暂予监外执行和社区轿正等方面问题，向侦查、审判和执行机关发出纠正违法建议2177件次。浙江省检察机关自去年7月1日启动公益诉讼工作至今年5月，共立案公益诉讼案件668件，办理诉前程序案件546件，开庭审理的公益诉讼案件有5件。

“全省检察机关要把受理公益损害和诉讼违法线索作为举报中心的主要职责，以百姓的关切点作为监督重点和方向，推动检察工作转型发展，努力提供更加符合人民需要的‘法治产品’‘检察产品’。”浙江省检察院党组书记、检察长贾宇表示。

责任编辑：吴金明