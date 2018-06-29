日外相：东海发现中国新油气田开采船 已提出抗议

原标题：日媒：日外相称就油气田开采船向中方提出抗议

据日本共同社报道，日本外相河野太郎29日在记者会上透露称在东海确认发现新的中国开采船，已就此向中方提出抗议。日方称，中方船只可能是为建造新的油气田挖掘设施而进行试验性开采。共同社称，日中两国2008年就共同开发油气田达成共识，但在日本主张的中日“中间线”的中方一侧海域，中国共建造16座油气田开采设施，推进“单独开发”。日方反复对此提出抗议，但中方并未给予回应。

责任编辑：桂强