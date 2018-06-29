国家防总:第7号台风“派比安”生成 7月1日进东海

原标题：国家防总：第7号台风“派比安”生成，7月1日进入我国东海

派比安”未来96小时路径概率预报图。中央气象台网站 图

据国家防总、水利部通报，6月29日8时，菲律宾以东太平洋洋面上的热带低压加强为今年第7号台风“派比安”（热带风暴级），其中心位于菲律宾马尼拉东偏北方向约1150公里的洋面上（台湾岛东南方约1050公里），风力8级（18米/秒），气压998百帕。预计，“派比安”将以每小时10公里左右的速度向北偏西方向移动，强度逐渐加强，将于7月1日上午进入我国东海东南部海域，下午至夜间在浙江沿海以东约300公里的海面上逐渐转向偏北方向移动，最大强度可能达到12级左右，之后逐渐转向北偏东方向移动，趋向朝鲜半岛。

6月29日，国家防总向上海、江苏、浙江、福建、山东省（直辖市）防汛抗旱指挥部及淮河、太湖防汛抗旱总指挥部发出通知，要求密切监视台风“派比安”发展动向，加强监测预报及会商分析，及时发布预警，按照防台风预案提早落实防范措施，切实做好海上作业船只、作业人员及渔排养殖人员防风避险等工作，确保群众生命安全。

责任编辑：余鹏飞