九寨沟景区遭持续强降雨 7月1日起暂停接待游客

原标题：近期持续强降雨天气 九寨沟景区7月1日起暂停接待游客
九寨沟管理局向旅行社及游客发布通告说，近期九寨沟县辖区内出现持续强降雨天气，6月25日夜晚，九寨沟景区暴发严重山洪泥石流灾害。据气象部门预测，降雨天气将持续，气象部门发布四级气象风险预警，国土部门发布二级地质灾害风险预警，景区安全风险大。为确保广大游客朋友的生命财产安全，九寨沟景区从7月1日起采取临时闭园措施，暂停接待游客。各组团社向阿坝文旅公司办理具体退票手续。
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