环境部：钢铁行业始终是京津冀强化督查工作重点

原标题：钢铁行业将始终是京津冀及周边区域强化督查工作的重点之一

路透社：对于新一轮强化督查来说，煤炭和钢铁行业是否会成为督查重点？此外，我们了解到此次对28个北方城市煤炭、钢铁行业排放标准进行了严格要求，在未来的一段时间，这个标准是否会扩大到其他城市？

田为勇：谢谢，我用一组数据来解答你刚才提的第一个问题。我在办公室随时可以看到高架源的排放情况，这项工作在去年5月份之前完成，京津冀2+26个城市所有45米以上的烟囱，已全部安装在线监控设备，并且和环保部联网。通过联网数据，我们可以随时看到每一个企业的排放情况以及监控设施的运行状况。在京津冀“2+26”城市共安装1532家企业，涉及到烟囱也就是监控点共2935个，实现24小时不间断监控。从监控数据来看，钢铁行业数量不是很多，大概占到了全部高架源企业的10%左右，但是排放量占到了全部高架源企业的三分之一。所以说，钢铁行业始终是我们强化督查工作的重点之一。关于采矿行业，从生态环境角度来说，现在暂时还不会列为强化督查的重点，主要还是在用煤这个环节会产生大量的污染，这里以电力行业为例，电力行业的排放量在京津冀2+26城市占到20%。

第二个问题，随着国家管理越来越严，标准绝对不会只在重点区域用完以后就不用了，合适的肯定还会推广。从今年10月1日起，京津冀“2+26”城市钢铁、火电等行业执行特别排放限值，随后将视情况逐步推广。

责任编辑：桂强