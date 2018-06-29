环境部：今年大气污染强化督查从28城扩展到80城

原标题：环境部：今年的大气污染强化督查城市从28个扩展到80个

[重点区域强化督查范围从28个城市扩展到80个 将有3万人参加攻坚战（答问一）]#例行新闻发布# 新一轮重点区域强化督查，与之前的督查相比较，有哪些创新和特点？对此，生态环境部环境监察局局长田为勇表示，在认真总结去年督查工作经验的基础上，今年的督查在七个方面更加完善：首先是覆盖范围更广，从去年的京津冀及周边地区，扩展到了汾渭平原和长三角地区，从28个城市扩展到了80个城市；二是参与人员更多，去年抽调地方及部直属单位约8000人次参加督查、巡查和特别行动工作，今年将调集3万人参加攻坚战。 此外，今年督查力度更大、督查内容更全、技术手段更强、调度指挥更准、执法执纪更严。据介绍，督查中还将发挥微信举报作用、使用执法APP、利用人工智能和大数据分析，提高督查的针对性，准确性。

以下为发布会现场实录：

中央广播电视总台央视：蓝天保卫战三年作战计划中提到，要精准施策治理污染，那此次启动的新一轮重点区域强化督查，与之前的督查相比较，有哪些创新和特点？

田为勇：谢谢央视的记者，去年我们开展了为期一年的大气强化督查，从去年一年的督查中我们建立了清单，解决了很多问题，特别在对京津冀大气污染防治的落实中发挥了重要的作用。可以用“吃药”理论来形容，我们过去药方子都是对的，但是大家最后有的吃了，有的没吃。通过去年我们一年的强化督查，就是让大家把药吃下去，效果是明显的。在认真总结去年督查工作经验的基础上，在七个方面更加完善。

一是覆盖范围更广。打赢蓝天保卫战三年作战计划确定了三个重点区域：京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区。我们强化督查也相应的从去年的京津冀及周边地区，扩展到了汾渭平原和长三角地区，从28个城市扩展到了80个城市，三个区域的督查方式方法也会不同，有驻点督查，也有机动式督查。

二是参与人员更多。去年抽调地方及部直属单位约8000人次参加督查、巡查和特别行动工作。今年将调集3万人，参加攻坚战，重中之重还是蓝天保卫战，3万人当中有1.8万人是围绕着蓝天保卫战开展工作的。

三是督查力度更大。去年我们是以京津冀及周边地区“2+26”城市为中心，派驻28个督查组开展督查。今年是以县（市、区）为中心，在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原11城市的531个县（市、区），派驻约290个左右督查组，每个督查组负责1至3个及以上县（市、区），深入一线开展督查。去年每个城市8个人，今年每1-3个县（市、区）3人，无论是督查数量还是督查深度都有很大提升。去年每天查300-400个点位，现在每天就要查2000-3000个点位。

四是督查内容更全。去年的我们重点抓了“两散”和“两提”，即平时抓“散乱污”企业整治和“散煤”治理，重污染天气应对要“提高级别响应”“提前三天发布预警”，取得了良好的效果。今年以“四大结构”调整为治本之策。以“散乱污”企业综合整治和达标排放为重点，优化产业结构；以散煤清洁化替代为重点，优化能源结构；以公路转铁路和柴油货车治理为重点，优化运输结构；以矿山、绿地和扬尘综合整治为重点，优化用地结构。

五是技术手段更强。强化督查运用在线监控、“热点网格”技术、在2+26城市，通过卫星遥感技术，划出了PM2.5浓度较高、排放较大的3600个热点网格。发挥微信举报作用、使用执法APP、利用人工智能和大数据分析，提高督查的针对性，准确性。我们用热点网格结合地面的小微站，小微站有一个黑匣子，一般挂在屋角或者通讯杆子上面装上，结合移动式的监测的遥感器，这样基本上可以锁定一个地区的污染变化情况。很多情况是某一个时间段，每天早晨七点到九点在某一个网格发生变化。过去我们不知道什么原因，现在通过七点到九点去这个网格查，污染物到底是谁排的，发现有施工就抓到了。抓到以后不一定就是他，我们还要回头通过热点网格评估，污染物是不是下来了，排放量是不是下来了，下来了说明我们找准了，我们把这些技术用在了我们督查当中，对于发现问题及时的解决问题都发挥重要的作用。

六是调度指挥更准。我们从全国环境执法大练兵中调选精英组成调度指挥部（专项办），负责调度督查组活动。专项办会向各督查组提供问题清单，对督查区域内的情况做到心中有数。今年督查分三个阶段，各阶段督查重点将有所侧重，比如：6-7月重点是“回头看”；8-9月重点工业炉窑、矿山治理、小火电淘汰、扬尘治理及秸杆焚烧等。

七是执法执纪更严。督查前，派出单位会做廉政教育，督查组成员签署廉政承诺书；督查中，我们会在微信群对督查人员三天一提醒；督查结束后，督查人员还要签《强化督查期间遵守纪律和落实中央八项规定精神情况自查表》并报备。对工作中发现的违法违纪问题，严惩不贷。

来源：生态环境部官方微博

责任编辑：余鹏飞