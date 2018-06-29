北京地表温度逼近70℃ 雷雨大风冰雹将到来

原标题：北京地表温度逼近70℃ 雷雨大风冰雹即将到来
中国天气网讯 今天（29日）北京暴晒依旧，大部气温升至38℃+，局地突破40℃。据地表温度监测显示，13时北京地表温度已达到69.3℃。由于高温晴热，部分地区爆出热对流，北京市气象台已经发布雷电黄色预警，预计当前至20时北京有分散性雷阵雨天气，局地有7级左右短时大风，伴有短时强降水和小冰雹，请注意防范。
今天14时，北京39.6℃不仅刷新了今年以来的气温新高，而且还逼近了6月份的历史极值纪录。强烈的阳光炙烤，地表温度猛升，13时南郊观象台地表温度69.3℃，创出1951年以来最高纪录。
由于高温晴热，部分地区爆出热对流，像是北京的怀柔等地都有较强雷达回波反应，北京市气象台也发布了雷电黄色预警，预计当前至20时北京有分散性雷阵雨天气，局地有7级左右短时大风，伴有短时强降水和小冰雹，请注意防范。
受冷涡雷雨云系影响，北京北部的昌平气温突降近10℃，目前仅31℃上下；而受雷暴云团边缘下沉影响，市区南部气温则上升迅猛，房山气温39.9℃，丰台40.9℃。
雷雨云团正在逐步发展中，局地或伴有短时强降水和小冰雹，公众还需加强防范，晚高峰如遇降雨需减速慢行。
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