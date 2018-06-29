天津滨海新区建成3个应急救援基地：保障安全生产

原标题：天津滨海新区建成3个安全生产应急救援基地

新华社天津6月29日电（记者毛振华）记者日前从天津滨海新区安监部门获悉，出于保障安全生产的需要，提升应急救援能力，新区已经建成了海油、港琪、东疆3个安全生产应急救援基地。

作为我国开发开放的前沿，滨海新区地域面积广，仍处于开发建设的重要阶段。由于大贸易、大制造、大物流、大化工的产业特点，加上服务外包活跃，面临的安全生产形势不容乐观。

目前，滨海新区已建成安全生产监管与应急平台系统和安全生产应急指挥中心，从各单位精心选拔出200多名富有实战经验和多年一线经历的应急队员，组成18支应急队伍。海油、港琪、东疆3个应急救援基地的建立，使新区安全生产保障能力得到进一步提升。

同时，新区还优化危险化学品重大危险源企业现场处置方案，并将处置方案全部上传至区危险化学品在线监测平台，健全安全生产应急响应机制，区级应急值守平台24小时专人值守。依托区消防支队，组建了综合应急救援总队，作为突发事件应急救援骨干力量。

责任编辑：桂强