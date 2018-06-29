山西揪出一纪委“内鬼” 违反纪律泄案件审查秘密

原标题：山西揪出一纪委“内鬼”：违反政治纪律，泄露案件审查秘密

余波未平的山西反腐风暴，近日揪出一名“内鬼”。

山西省纪委监委网站6月28日晚间发布消息，日前，经省委批准，省纪委监委对阳泉市原纪委副书记、监委副主任谭伟中同志严重违纪问题进行立案审查。经查，谭伟中违反政治纪律，泄露案件审查秘密。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委监委会议研究并报省委批准，决定给予谭伟中同志撤销党内职务、撤职处分，降为副处级非领导职务，调离纪检监察系统，按程序办理。

公开简历显示，谭伟中，男，汉族，1963年12月生，河北定州市人，中央党校函授本科学历，1985年6月参加工作，1991年12月加入中国共产党。

谭伟中长期在阳泉纪检系统任职，2006年6月任阳泉市郊区区委常委、纪委书记，2011年5月任阳泉市纪委副书记，2017年3月当选市监委副主任。2018年5月，谭伟中被免职。

“违反政治纪律，泄露案件审查秘密”的谭伟中是纪检系统清理“内鬼”的一个典型案例。

近期，多地纪委监察部门陆续向社会公布“清理门户”的新情况，以此表明全国纪检监察系统严防“灯下黑”之决心。

例如，近年来，广东省纪委监委铁拳“清理门户”。根据广东省纪委监委公布的统计显示，2017年1月至2018年3月期间，全省共查处170名纪检监察干部。

根据贵州纪委监委的通报显示，今年1至4月，贵州省各级纪检监察机关共处理纪检监察干部66人，其中党纪处分9人，组织处理57人，谈话函询予以了结27人。

根据云南省纪委监委今年2月份通报，2017年云南全省立案查处反映纪检监察干部的问题线索66件，给予党纪政纪处分61人，移送司法机关6人，初步形成了对纪检监察干部监督的氛围。

4月28日，安徽纪委监委公布消息，蚌埠市纪委副书记、市监委副主任赵明伟涉嫌严重违纪违法，接受审查调查，成为十九大后全国首个落马的地级市监委副主任。

责任编辑：余鹏飞