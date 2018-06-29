退役军人事务部：抓紧起草《退役军人保障法》

原标题：退役军人事务部副部长钱锋强调：敢于担当，积极作为，努力开创新时代退役军人工作新局面

退役军人事务部副部长钱锋强调

敢于担当 积极作为

努力开创新时代退役军人工作新局面

本刊讯 6月28日，退役军人事务部召开全体党员大会，钱锋副部长以《敢于担当，积极作为，努力开创新时代退役军人工作新局面》为题讲了一堂生动的党课。

钱锋指出，敢于担当、积极作为是中国共产党人鲜明的政治品格。97年的中共党史，就是一部前赴后继、不怕牺牲的担当奋斗史。在革命战争年代，一大批革命烈士以鲜血和生命践行了对民族和人民的英勇担当。在和平年代，广大共产党人同样表现出敢为人先的担当精神。退役军人也是如此，他们在军队保家卫国、奉献青春，脱下军装回到社会，为社会主义现代化建设继续奋斗，涌现出许多杰出代表。我部的职责是管理服务保障退役军人和优抚对象，传承好英烈的精神品格，学习好人民军队的优良作风，是履行好职责的前提和保证。

钱锋指出，退役军人事务部挂牌两个多月来，“白手起家、平地起楼”，全体同志克服了人少事多、办公条件简陋等困难，加班加点，保证了各项工作顺利推进。我们一手抓新部组建工作，切实提高政治站位，强化“四个意识”，进一步增强责任感使命感紧迫感，开展了干部队伍补充、办公秩序规范、机关职能机构建设等工作。一手抓业务工作，开展基础性调研，全面梳理问题，加强信访接谈，督促各地落实现有政策措施，加强顶层设计，加紧完善思想政治、退役安置、优抚褒扬、帮扶援助等政策措施，加快网上信访系统建设，抓紧起草《退役军人保障法》，切实维护退役军人和优抚对象合法权益。

钱锋强调，与中央要求相比、与肩负的职责相比，还有很多工作要做，任重如山，时不我待。退役军人工作是一项崇高的事业，要坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的系列重要指示，坚决执行中央决策部署，按孙绍骋部长要求，继续发扬不怕吃苦、任劳任怨的作风，勤于履职、勇于任事，切实增强政治担当、历史担当、责任担当，努力开创退役军人工作新局面。

责任编辑：桂强