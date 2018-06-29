外交部：当务之急是解决入孟避乱民众遣返问题

原标题：外交部：中方支持并推动缅孟双方解决若开邦问题

外交部发言人 陆慷：今天中午，王毅国务委员兼外长同两位来访的部长一起举行了茶叙，就妥善解决若开邦问题交换了意见。交谈的氛围是坦率真诚和轻松友好的，达成了四点原则共识。第一，应继续按照“止暴、遣返、发展”三阶段设想推动若开邦局势尽快改善，并在此基础上通过孟缅双方协商，寻求妥善解决办法。

陆慷介绍，这四点共识还包括，当务之急是解决入孟避乱民众遣返问题，应尽快采取切实措施，迈出实质步伐，实现首批遣返。中方愿根据缅孟双方意愿，为双方改善避乱民众生存和安置条件提供进一步帮助，包括紧急物资援助和相关设施建设。各方发挥各自优势，加大在缅孟边境地区的发展合作切实改善当地民生。

外交部发言人 陆慷：我们始终认为，有关问题应由缅甸和孟加拉国对话协商解决，国际社会可根据两国意愿发挥建设性作用。中国是缅孟共同的邻国，缅孟在保持双边沟通的同时，也都希望得到中方的帮助和支持。亲望亲好，邻望邻好，两个邻居有需要我们当然不能置身事外。

（央视记者 申杨）

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