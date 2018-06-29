环境部：完成县级水源地整治 确保老百姓喝干净水

原标题：明年完成县级水源地整治，确保老百姓喝上干净的水

南方周末：近日审计署发布长江经济带生态环境保护专项审计报告显示，9省份56个饮用水水源地一级保护区内存在排污口等违规建设项目。请问情况是否属实？贵部对此有何下一步举措？

田为勇：谢谢你的提问。我们已经关注到审计署公布的这些情况，其中包括涉及长江经济带56个饮用水水源保护区的违法情况。目前我们还没有见到具体清单，所以不好肯定的说属实还是不属实。在这里我想给大家介绍一下，我们对长江经济带的饮用水水源地专项整治不是从今天开始的，实际上从两年前就已经开始了。

2016年，我们重点组织长江经济带地级及以上城市开展了饮用水水源地保护区划定工作。保护区划定是饮用水水源保护的基础，所以我们前年重点抓了保护区划定工作。去年开始，我们组织对长江经济带126个地级及以上城市319个水源地进行了全面排查，对发现的490个问题全部拉条挂帐，逐一盯紧解决。一直到去年12月30日，490个问题整治全部完成。在这里面，我们发现了一级保护区里的211个问题，这个数比审计署公布的要多，可能统计口径不太一致。这些问题里包括码头、排污口、面源污染等类型，有一些还是相当严重的。翟青副部长多次召开调度会，到后来每个月开一次，只请有问题的地市来开会，问题解决的不用再参会。12月以后，我们每天调度进展，督促地方必须按期完成任务。其中有一些问题难度相当大，比如安徽芜湖的一个石油码头是1952年建的，而饮用水水源地是1973年才建，当地政府和中石化付出很大的努力，完成了码头搬迁。

下一步，我们按照中央的统一部署，进一步开展水源地保护攻坚战。我们正在开展“二、三行动”计划，即用两年的时间（2017-2018）解决长江经济带的问题，用三年时间（2017-2019）解决全国的问题。去年长江经济带我们完成了地级及以上城市水源地整治，今年对县级水源地也进行了全面系统的排查，对排查的问题一个一个列入了清单，也将一项一项的进行解决。长江经济带以外的全国其他地区今年要完成地级及以上城市水源地的清理整治，明年完成县级水源地整治，确保老百姓喝干净的水。

责任编辑：桂强