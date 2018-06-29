王毅同蓬佩奥通话：希望美朝探讨解决各自关切

原标题：王毅同美国国务卿蓬佩奥通电话：希美朝探讨一揽子解决各自关切的有效途径

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在6月29日外交部例行记者会上，有记者问：6月29日，王毅国务委员兼外长应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。根据美方发布的消息稿，双方重申实现半岛无核化的目标，蓬佩奥国务卿提及了执行安理会涉朝决议事宜。中方对此有何评论？

陆慷：关于王毅国务委员兼外长今天上午同美国国务卿蓬佩奥通电话的情况，中方也已经发布了消息。

王毅国务委员在同蓬佩奥国务卿通电话时，阐明了中方在朝鲜半岛问题上的原则立场。我们希望美朝双方能够落实好两国领导人新加坡会晤达成的成果，积极互动、相向而行，探讨一揽子解决各自关切的有效途径，从而推动政治解决半岛问题成为可持续的进程。

关于执行联合国安理会有关决议问题，中方的立场是一贯的和明确的。我们也在此多次重申过。

责任编辑：桂强