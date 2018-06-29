原标题：中缅孟就妥善解决若开邦问题达成四点原则共识

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在6月29日外交部例行记者会上，有记者问：我们注意到缅甸国务资政府部部长觉丁瑞和孟加拉国外长阿里都在北京访问。缅孟之间的若开邦入孟避乱民众遣返问题广受关注，据了解双方还存在一些分歧。中方一直为推动有关问题解决积极发挥作用，王毅国务委员兼外长还提出了三阶段设想。这次是否就妥善解决若开邦问题开展了三方接触？

陆慷：我这里确实有最新的消息可以同大家分享。关于觉丁瑞部长和阿里外长访华情况，我们已经分别发布消息。至于你提到的若开邦问题，中方的立场是一贯的。我们始终认为，有关问题应由缅甸和孟加拉国通过对话协商解决，国际社会可根据两国意愿发挥建设性作用。中国是缅孟共同的邻国，缅孟在保持双边沟通的同时，也都希望得到中方的帮助和支持。中国话说，亲望亲好，邻望邻好，两个邻居有需要，我们当然不能置身事外。

今天中午，王毅国务委员兼外长同两位来访的部长一起举行了茶叙，就妥善解决若开邦问题交换了意见。我可以告诉大家，交谈的气氛是坦率真诚和轻松友好的，达成了四点原则共识。

第一，应继续按照“止暴、遣返、发展”三阶段设想，推动若开邦局势尽快改善，并在此基础上通过缅孟双方协商，寻求妥善解决办法。这符合缅孟两国根本利益，也有利于维护地区和平稳定。

第二，当务之急是解决入孟避乱民众遣返问题，应尽快采取切实措施，迈出实质步伐，实现首批遣返。

第三，中方愿根据缅孟双方意愿，为双方改善避乱民众生存和安置条件提供进一步帮助，包括紧急物资援助和相关设施建设。

第四，发挥各自优势，加大在缅孟边境地区的发展合作，切实改善当地民生。

来源：“外交部发言人办公室”公众号

责任编辑：余鹏飞