日媒：中国海军医疗船29日进入钓鱼岛毗连区航行

原标题：日媒：中国海军医疗船今进入钓鱼岛毗连区航行

[环球网报道 记者 屈腾飞]据日本NHK电视台29日报道，日本防卫省透露称，当天凌晨4点半左右，日本海上保安厅发现中国海军医疗船在钓鱼岛毗连区航行。

日本防卫省称，中国医疗船自北向东南掠过毗连区边缘地带，在大约一小时后驶离钓鱼岛周边海域。根据中方公布的信息，该医疗船为访问太平洋岛国和南美国家，在28日离港起航。

报道表示，这是自今年1月中国海军潜艇在钓鱼岛毗连区航行以来，中国海军舰艇第3次出现在钓鱼岛毗连区。日本防卫省正在对医疗船航行目的进行分析。

据中国国防部网站28日消息，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校当天在记者会上公布：6月28日，海军和平方舟医院船解缆起航，赴巴布亚新几内亚、瓦努阿图、斐济、汤加、哥伦比亚、委内瑞拉、格林纳达、多米尼克、安提瓜和巴布达、多米尼加、厄瓜多尔等11国访问并提供人道主义医疗服务，并应邀赴智利参加其海军成立200周年庆典活动。

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