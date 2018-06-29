周总理呵护下诞生 “天下第一所”守护天安门广场

原标题：周总理呵护下诞生，“天下第一所”守护天安门广场46年全记录

导语

长安君（ID：changan-j）：从1972年到2018年，他们将46年的时光定格在了每一次出警的日与夜里。当上白下蓝变成藏青、10多个人变成500多人、挎斗摩托变成平衡车、青春年少变成白发苍苍，在一切都发生改变的时候，有些东西一直没变。。。。。。

初心如磐 忠诚如金

天安门地区公安分局的“前世今生”

天安门地区既是首都北京重要的政治核心功能区，也是重要的旅游功能聚集区。辖区内汇集着天安门、人民英雄纪念碑、人民大会堂、毛主席纪念堂、国家博物馆、故宫等诸多具有深厚历史文化积淀的著名景点，是全民进行爱国主义教育的重要场所。北京市公安局天安门地区分局是天安门地区治安管理、安全维护和反恐防暴工作的重要力量。分局下辖三个派出所：中山公园派出所、劳动人民文化宫派出所、故宫派出所。

从1972年6月在周总理直接关怀下成立“天下第一派出所”天安门派出所，到1999年成立“天下第一分局”天安门地区公安分局，再到改革开放40年后的2018年，在这片穿越历史风云、见证改革成就的热土上，时代的背景在变，民警们的信念和担当从未改变。今天，让我们回溯历史，查阅档案，重温影像，聆听讲述，去探寻一种忠诚精神的守望，一支特殊队伍的执着。

历史沿革

1972年

6月

在周总理的直接关怀下天安门派出所成立。

工作职责：主要负责维护人民大会堂周围和天安门广场的社会治安，确保中外宾客的安全。

天安门派出所旧址：天安门内端门内西朝房

1976年

1月

天安门派出所划归东城分局管辖。

1993年

12月

所址由端门内西朝房迁至东交民巷37号。

天安门地区分局现址：东交民巷37号

1999年

5月31日

北京市公安局天安门地区分局批准成立。

1999年

6月15日

天安门地区分局正式挂牌成立。

人员结构对比

天安门派出所

天安门地区分局

刚建所时民警十多人

现有在编民警550人

“老公安”、公安学校毕业学生、军转干部

本科、硕士、博士学历专业人才

建所之初民警年龄偏大

2018年平均年龄33岁

80年代初期，只有一名女民警，主要负责内勤工作，不参与巡逻工作

现有女民警约70人，除负责内勤工作外，部分女民警担负巡逻和勤务任务

部分警用装备变迁

警用车辆

1989年秋，天安门派出所民警杜芳锡在广场骑“挎斗摩托车”巡逻。

现在的天安门地区分局民警巡逻时的警车。

民警手持电台

80年代民警使用的电台

90年代民警使用的手持电台

现在民警使用的电台

回溯历史

1989年

国庆40周年安保工作完成后，北京市公安局治安处查禁科民警在天安门广场前合影留念。

1999年

国庆50周年安保工作完成后，北京市公安局办公室法制宣传处部分民警在天安门广场前合影留念。

我们采访了几位曾经的天安门派出所民警，他们当中有些已经退休，有些临近退休。当警服一穿，从守卫天安门广场的那一刻开始，他们就一直在这里，直到走到了事业的尽头。寒来暑往、春去秋来，从上白下蓝到橄榄绿再到藏青蓝，曾经的翩翩少年，如今变成了布满皱纹、后背微驼的华发苍颜。

董永华（左）郭高生（右）

刘 青

我是生于1962年的“60后”。工作了10年之后，通过“社招”到天安门派出所当民警。当时正赶上了北京亚运会的保卫工作，所以天安门派出所民警的队伍一下壮大了许多，差不多有近100位民警。我刚到派出所的时候，女同志可不多，孙桂花孙大姐可是我们的警花。

孙桂花

天安门派出所成立于1972年，当时归十三处管。刚建所的时候也就十几个民警，有“老公安”、公安学校毕业的学生、部队转业的军人，民警年龄都偏大。

曹红伟

我是1988年到天安门派出所的，尽管我们是“天下第一所”，可是我们是没“家”的孩子。派出所的“指挥部”在端门后面的西朝房，可我们的办公地点是人民大会堂地下室的一间房，那里365天没阳光。当年广场巡逻可全是靠人巡，我们出警是“挎斗摩托车”，所里最好的警车就是后开门的“212”吉普。那时北京的冬天比现在冷，一场积雪得有20厘米厚。我们有当时很“高级”的电暖气，但是为了安全起见温度不能开太高，有皮大衣穿，但还是觉得冷……不过在当时，可以肯定的是，天安门派出所的警保可是全局最好的。

1988年，正好是改革开放第十年。随着外事活动增多、老百姓生活水平逐渐提高，来北京旅游的老百姓、外国人越来越多，派出所民警应对的是突如其来的大客流。老百姓来北京的第一站一定是天安门，去故宫的并不是很多。经济条件好一些的会去王府井购物，买北京果脯、张一元茶叶。

30年过去了，今年正好是改革开放40周年，我这个守卫天安门的民警也亲历了国家许多重大的历史时刻。从当年我们民警全靠“人巡”到如今的“科技强警”，这翻天覆地的变化是切身的感受。

随着国家综合国力的提高，来天安门地区旅游的人逐年增多，天安门还是很多老百姓来北京的第一站。游客和天安门合影的照片从黑白、彩色到电子照片，摄影器材从傻瓜相机、单反相机、到人人随手拍的智能手机……说是日新月异也不为过。

如今，来天安门地区的游客里，平均3个人中有2.5个人会走进故宫博物院、国家博物馆……国家强盛带来文化自信，我们的中国梦一定会早日实现！

郭高生

我是1982年到天安门派出所当民警的，当时的主要工作是负责在广场上打击无证经营的小商贩。小商贩冬天用簸箩盛点鸡蛋和包子卖给游客，夏天主要卖冰棍，民警的执法方式当然主要是靠“吼”震慑。80年代可没有执法记录仪，连电台都是一组才用一个。

平时三四个民警一个警组，夜班有两个班，每个班五个人，18点到零点一个班，零点到早八点一个班。夜里的八个小时里全靠步巡，冬天皮帽、羊皮大衣、棉靴全副武装，累了只能在人民英雄纪念碑那儿找个背风的台阶儿坐会儿。实在困得不行了，靠着路灯杆都能睡着。苦不苦，现在也没觉得，那时候是二十来岁的小伙子，夜里也能扛得住。不过再冷再热，从没想过偷懒倒是真的。

刚到所里时，民警年纪都偏大，没有大学生，直到1986年所里分来四个公安大学的学生。我们对大学生仰视得很，觉得可比现在的博士都牛。

“天派”的女民警少，所以是“宝贝”，不像现在分局的女民警都要在广场上巡逻。我们“天派”的女警主要负责内勤，还负责一项重要的任务，就是分发工资。每个月都会把工资放在牛皮纸信封里，发给民警。

董永华

我生于1959年，明年就要退休了。1988年到天安门派出所当民警，加上我们那拨儿所里差不多有100多名民警了。所里有三个外勤组，一个防爆队，我们早中晚三班倒。西朝房是我们“天派”的指挥中心，广场还有几处我们现在称之为“警务站”的营地吧。外勤组在人民大会堂的地下室，防爆队在天安门城楼的观礼台附近，审查组在现在国家博物馆存包处附近，外勤的三个组在天安门管委会附近。

能到天安门派出所当警察，确实很荣耀，可是我们也当得并不容易。当时没什么条件：警棍一组两个，电台一个警组一个，手铐倒是每个民警都有。那会儿也没食堂，吃饭都是就近解决，晚班更不可能有宵夜。有时候来不及吃饭就要夜巡，整宿就只能饿着。现在单位食堂每餐都变着花样，搁在三十多年前怎么敢想呢！

民警风采

2001年

民警在清洁长安街道路护栏。

2003年

民警为游客找回丢失的行李。

2004年

北京国际马拉松赛安保。

2005年

五一黄金周期间民警在天安门广场维持秩序。

2006年

十一黄金周，升旗仪式前，民警在维持秩序。

2007年

民警与缉毒英雄罗金勇相约国旗下。

2008年

民警在奥运倒计时牌前执勤。

2009年

10月1日庆祝大会，民警执勤现场。

2009年

国庆黄金周期间，天安门游客流量激增至1280万，民警在对人流进行疏导。

2010年

天安门地区公安分局在广场设便民服务车。

2011年

天安门地区分局开展”为民服务黄金周“活动。

2012年

民警为老人找到走失的家人。

2013年

民警在广场执勤。

2014年

10月1日凌晨，民警引导观旗群众有序入场。

民警引导旅游团进入团队安检入口。

金水桥东红墙安检房内，安检员正在对游客进行安全检查。

亚太经合组织（APEC）第22次领导人非正式会议期间，民警在大会堂西北角执行警卫勤务。

全国“两会”期间，民警在人民大会堂前执勤。

民警在广场执行体育赛事安保任务。

2015年

民警为2015年世界田径锦标赛马拉松赛保驾护航。

2018年

新年第一天，民警在天安门广场北侧执勤，迎接解放军仪仗队升旗。

2018年

全国两会期间，民警在天安门广场巡逻。

执勤的警花们

滴水成冰，寒冬岗哨

四十多年后的今天，也是一个寻常的上午。一组从天安门广场执勤归来的年轻民警装备整齐、英武神气地走进了东交民巷，麦加利银行的红墙、蓊郁的绿树、年轻民警的脸庞……和四十年前真的不一样了。

可总有一些未曾改变——从警之初，天安门派出所的民警也和他们一样：接过警服时爱不释手却又小心翼翼；穿上警服时欣喜若狂却又正襟危坐；面对国旗宣誓时热血沸腾却又庄严肃穆……不知道扛过多少挥汗如雨的盛夏安保，不知道站过多少呵气成冰的隆冬岗哨。

集体荣誉

2019年是新中国成立70周年，也是北京市公安局天安门地区分局成立20周年。分局局长刘锋坦言：一代又一代的天安门地区民警以坚定的信念、过硬的作风，奉献着忠诚、守卫着平安，这支队伍中传承的那份精神从来没有改变过。走进新时代，踏上新征程，分局民警会将“四句话、十六字”总要求熔铸入灵魂、融之于血脉，全力以赴投入到维护天安门地区安全和稳定的各项工作中。

图·傅祖兴 库周乾 林海 文·姚远

声明：本文转自“派出所工作杂志”

责任编辑：余鹏飞