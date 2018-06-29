原标题：洞庭湖上围个圈非法养殖一年未整改，环境部点名湖南益阳对督查态度消极

新京报快讯（记者邓琦）今日下午，在生态环境部例行发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾就“夏氏矮围”破坏生态表态称，相关地方和部门对中央环保督察消极应对，验收考核走过场，上报情况弄虚作假。目前，“夏氏矮围”业主夏顺安被依法刑事拘留。“夏氏矮围”及附属建筑物已全部拆除到位，内外湖基本实现连通，该问题整改以及问责情况将向社会公开。

洞庭湖“夏氏矮围”面积约2.8万亩，周长约19公里。从2012年开始，“夏氏矮围”业主长期违法建设，在洞庭湖围成小区域，开展非法养殖。矮围阻塞了洞庭湖鱼类洄游通道，侵占麋鹿栖息地和白鹳、黑鹤等珍稀水禽迁徙路径，围内湿地植被逐渐被陆生植被替代，且投饵养鱼，加之畜禽粪污排放，影响内湖水质，对洞庭湖局部区域生态环境和行洪安全造成严重影响。当地群众反映强烈，社会影响十分恶劣。

2017年4月，中央环境保护督察组对洞庭湖违法违规建设矮围问题进行了重点督察，并于2017年7月向湖南省进行反馈，要求湖南省加大整治力度，早日解决问题，确保湖区生态健康和行洪安全。2018年5月29日至6月6日，生态环境部组成督察组再赴湖南省益阳、岳阳两市就此开展专项督察。

督察发现，一年时间过去了，相关地方和部门对中央环保督察消极应对，整改工作长期滞后，拆除工作一拖再拖，矮围拆除流于形式，整改把关不严不实，验收考核走过场，上报情况弄虚作假，不较真不碰硬问题突出，生态环境保护失职失责明显。

在这个过程中，省市县三级水利、畜牧水产部门虽开展数十次现场检查，要求责令停止建设，限期拆除到位，恢复湖洲原貌，但这些要求均一直未执行到位。至2018年5月29日生态环境部专项督察进驻时，仍未真正开展拆除整治工作。

此次专项督察后，湖南省委、省政府主要领导多次作出批示指示，要求坚决整治，依法处理。益阳市成立专案组，对失职渎职、违法违纪、涉黑涉恶等问题开展调查，组织开展拆除工作。目前，夏氏矮围业主夏顺安被依法刑事拘留。夏氏矮围及附属建筑物已全部拆除到位，内外湖基本实现连通。

下一步，生态环境部将把专项督察问题案卷按程序移交湖南省委、省政府，责成有关方面依法依规进行问责，并向社会公开问责结果。

刘友宾表示，近期，中央环保督察对外公布了一批“敷衍整改”“假装整改”“表面整改”的典型案例，触目惊心，充分说明当前环境违法在一些地方依然非常严重，环境执法不能有丝毫懈怠，必须以更大的勇气和决心向环境违法行为亮剑。我们将认真贯彻落实党中央关于生态文明建设的决策部署，坚决打击各类环境违法犯罪的“土围子”，推动形成环境守法新常态，还人民群众绿水青山。

责任编辑：余鹏飞