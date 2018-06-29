国产无人机空中拦截系统完成测试 可打击“黑飞”

原标题：如何精准打击“黑飞”？国产无人机空中拦截系统完成测试

如何精准打击黑飞无人机？近日，一款国产无人机空中拦截系统完成测试，它是用特殊设计的无人机在空中对黑飞无人机进行跟踪和捕捉，在视觉上形成了用“无人机”打“无人机”的神奇效果。央视记者亲自前往测试现场，一起来看一下。

车载反无人机系统：打击黑飞软硬兼施

除了空中打击外，我国的地面反无人机系统的研制也取得重要成果，它能够在较远距离上用软硬两种手段对非法无人机进行杀伤。这款神奇的反无人机装备如何发挥作用呢？

据介绍，和空中拦截系统一样，这套拦截系统同样通过空中撒网来对无人机进行打击。这样的方式不同于常见的军用防空导弹爆炸的方式进行杀伤，不会产生火光，破片，坠落时，弹上还会有减速伞，非常适合在城市环境和人员密集的场合使用。

（央视记者 吴杰 李厦）

责任编辑：桂强