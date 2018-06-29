贺军科当选团中央第一书记 曾被称为“数字院长”

原标题：最年轻正部级，贺军科当选团中央书记处第一书记

据《新闻联播》，29日下午，在共青团十八届一中全会上，选举产生了新一届团中央领导机构。会议选举贺军科为团中央十八届中央书记处第一书记。

贺军科生于1969年2月，陕西凤翔人，1991年从国防科技大学航天技术系液体火箭发动机专业毕业后，在航天系统工作了14年。

官方发布的简历显示，这14年间，贺军科从原航空航天部四院驻内蒙指挥部计划处助理员干起，历任航天总公司四院驻内蒙指挥部计划处副处长，航天工业总公司四院驻内蒙指挥部计划生产处处长，航天机电集团公司第六研究院院长助理、41所所长、党委书记等职，于2002年升任航天科工集团公司第六研究院院长兼党委副书记，时年32周岁。

航天科工集团公司第六研究院是我国第一个固体火箭发动机研制、生产和试验基地，被誉为我国固体火箭发动机的“摇篮”，拥有6000多名科研人员。

贺军科出任该研究院院长之前的三个工作单位即原航空航天部四院驻内蒙指挥部、航天总公司四院驻内蒙指挥部、航天工业总公司四院驻内蒙指挥部，都是这个研究院的前身。也就是说，贺军科毕业后就来到了航天科工集团公司第六研究院，在这里工作了14年，从助理员一步步走上院长岗位。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，贺军科出任航天科工集团公司第六研究院院长后，《科技日报》曾刊发报道，称被任命为中国航天科工集团第六研究院院长时，贺军科正在莫斯科学习，接到电话通知后他很惊讶，毕竟自己才32岁，“自己是否能担起这个拥有6000名科研人员研究院的领头人，他感觉到了前所未有的压力。临近回国的几天里，贺军科总是失眠，满脑子都是研究院的未来”。

据报道：贺军科喜欢蓝天，高考时，文科成绩优异的他，填写了理科志愿，选择了国防科技大学航天技术系；喜欢绿色，毕业时，放弃北京、西安等地的优厚待遇，选择了条件艰苦的内蒙古大草原。

不过，当时的六院，陷入了没有新型号牵引、没有预研课题、没有技改资金的窘境，成为国家“不投入、不支持、不发展”的科研单位。“他和女朋友俩人第一个月的工资买完生活用品，只剩下5块钱，连最低的生活费都保障不了。面对四壁皆空的宿舍，拿着从财务科借来的30元钱，两个人沉默不语，女友也哭成了泪人”。

这时，有其他单位向贺军科抛出橄榄枝，承诺给以六院五倍高的工资和生活待遇。“然而这个消息，反而坚定了他留下来的决心，在他眼里，人生不能用金钱衡量，大都市需要人才，但不缺人才，西部需要人才，是缺人才。哪怕再苦，他也要向困难挑战”。

据报道：贺军科的记忆力很好，对所有工作和调研，他都喜欢用事实和数据说话，因此落了一个“数字院长”的雅号。一次，某型号发动机在试车过程中出现失误，项目负责人汇报说，大概是某个环节出了问题，他当时很生气：我需要的不是大概，是准确原因、准确数字、误差有多少！

2005年，贺军科离开航天系统，调任共青团中央书记处书记，2013年起担任共青团中央书记处常务书记，并在2013年当选全国青联主席。十九大上，他当选中央候补委员。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，去年9月，团中央书记处原第一书记秦宜智调任原质检总局副局长后，团中央书记处第一书记岗位一直空缺。团中央的一些重要会议，都由贺军科主持。

今年1月15日至16日，共青团十七届七中全会召开。时任团中央书记处常务书记贺军科代表团中央书记处向全会报告工作，并作全会总结讲话。

贺军科说，2017年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，共青团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻党的十九大为主线，坚持围绕中心、服务大局，聚焦改革攻坚、从严治团，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”特别是脱离青年的突出问题，推动共青团改革和工作取得了新进展。

他总结了2017年工作的八个方面。第一是：迎接和学习宣传贯彻党的十九大，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。第二是，着力建设政治过硬、素质过硬、作风过硬的团的领导机关。团中央机关行政编制比改革前减少30%，从各行各业选拔优秀青年到团中央挂职85人、兼职57人。推动各级团的领导机关党内政治生活真正严起来，认真召开民主生活会、组织生活会，高标准开展批评和自我批评，围绕“严明党的政治纪律和政治规矩”在团中央直属机关内开展专项检查，持续强化对落实中央八项规定精神情况的警示提醒和监督检查。

在共青团十七届七中全会第二次全体会议上的总结讲话中，贺军科说，旗帜鲜明讲政治，是共青团作为党的助手和后备军的本质体现，也是党中央对共青团的明确要求。共青团强“三性”，第一位的就是要保持和增强团的政治性。习近平总书记在中央党的群团工作会议上引用邓小平同志的话强调：“共青团犯一千条错误都没有关系，但是有一条错误不能犯，就是脱离党的轨道。”这充分表明了讲政治对共青团的极端重要性。在这个重大问题上，共青团必须立场特别坚定、行动特别坚决。

谈到共青团改革时，他表示，共青团勇于自我革命，就是要着力祛除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，坚定不移把共青团改革进行到底。

去年11月16日，高校共青团改革座谈会在上海召开，时任团中央书记处常务书记贺军科出席会议并讲话。

贺军科指出，高校共青团工作是事关共青团组织命脉的关键领域，要把增强高校共青团工作和活动的政治性作为首要任务，切实去除“四化”问题尤其是“娱乐化”问题，以自我革新、只争朝夕、勇于担当的精神推进高校共青团改革。

“学校共青团战线要清醒看到工作成效‘高不成低不就’、干部队伍‘上不去下不来’所蕴含的被学校和学生边缘化的危机。高校共青团改革要牢记共青团这一政治组织的本来属性，在学校大思政格局下，突出强化在学生思想政治引领和价值观塑造方面的职能作用，不能什么热闹就干什么，更不能变成学生的尾巴。”贺军科说。

今年4月8日，团中央直属机关党的建设和党风廉政建设工作会议召开，贺军科出席讲话。

贺军科指出，我们通过开展两轮“回头看”也自查出不少问题。这些问题，一部分是现实表现，一部分是重大隐患。总体有以下几个方面：

一是在意识形态领域仍有风险。团中央有大量的网站、微博和公众号，有时候在舆论导向、价值引导等一些具体题材内容的把握上还有偏差；

二是有的党员干部纪律规矩意识不强。有的领导干部认为在对党员的管理上，机关的可以要求严一点，直属单位的可以要求松一点，殊不知党章只有一本，所有党员遵守的规矩都是一致的；有的领导干部在个人事项申报上犯迷糊装糊涂；

三是个别单位推动改革不力，个别党员干部对改革认识不清。在“回头看”现场测试的党员中，仍有写不对“三性”、搞不清“四化”的；

四是“四风”问题时有反复。在处理的违反中央八项规定精神案件中，有的出差期间公车私用，有的用公款支付应由个人承担的费用；

五是有的单位仍存在滋生腐败的土壤。据审计反馈，有的单位内部财务管理混乱，内控缺失，账目中存在假发票；有的单位负责人违规发放退休补贴，班子集体违规决策。这不仅仅是经济上不清楚的问题，更是思想上不明白；

六是基础党务仍然薄弱。依然存在支部活力不够、“三会一课”不严格、党员发展管理不规范、党费收缴不及时等问题，依然存在党建责任落实不到位的问题。在全面从严治党的背景下，团中央这样的政治机关，要用最高的政治标准去要求党的建设工作。

讲这些问题，就是希望大家保持足够的清醒。

贺军科简历

男，汉族，1969年2月生，陕西凤翔人。1991年7月参加工作，1995年6月入党，研究员。

1987年9月到1991年7月，在国防科技大学航天技术系液体火箭发动机专业学习；

1991年7月起，担任原航空航天部四院驻内蒙指挥部计划处助理员；

1996年9月起，任航天总公司四院驻内蒙指挥部计划处副处长；

1998年9月起，任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部计划生产处处长；

2000年6月起，任航天机电集团公司第六研究院院长助理；

2001年1月起，任航天机电集团公司第六研究院院长助理、41所所长、党委书记；

2002年6月起，担任航天科工集团公司第六研究院院长兼党委副书记。

2005年任共青团中央书记处书记。

2013年6月任共青团中央书记处常务书记，2013年9月当选全国青联主席。

现任共青团中央书记处第一书记。

十九届中央候补委员、党的十九大代表

责任编辑：余鹏飞