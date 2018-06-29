省委书记考察生态环境保护 野外连喝三口山水(图)

原标题：野外，省委书记连喝三口山水

6月28日至29日，湖南省委书记杜家毫在永州市调研。29日上午，杜家毫来到蓝山县湖南湘江源国家森林公园境内的野狗岭，实地考察湘江源头生态环境保护情况。

据报道，在峡谷中徒步近半小时后，杜家毫走近山涧小溪，俯下身子，双手捧起清冽甘甜的源头活水，仔细察看水质色泽，一连喝下三大口。

他叮嘱当地负责同志，保护湘江首先要保护好源头。要始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，坚决守护好一江碧水。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，湘江保护与治理是湖南省“一号重点工程”。

2013年9月，湘江流域保护与整治委员会会议召开，当时履新湖南仅半年的时任湖南省长杜家毫提出，将湘江保护与治理列为省“一号重点工程”，按照“不搞大开发、共抓大保护、恢复大生态、提升大协作”的总体思路，滚动实施3个“三年行动计划”，综合治理湘江，为子孙后代留下一江清水。

据报道，此后5年多来，杜家毫主持召开了11次湘江保护和治理委员会会议，高位协调解决湘江保护与治理中的重大问题；10余次深入湘江流域专题调研，现场督战竹埠港、三十六湾、清水塘、水口山、锡矿山等五大重点区域环境综合治理工作。

2015年初，农历新年初二，杜家毫不打招呼、不带随员、独自一人，骑自行车来到湘江边调查。

在当年3月的全国两会上，他谈及了此次调查，“大年初二我骑着自行车，从长沙市中心沿湘江往北，从营盘路一直到郊区，两个小时。也跟沿湘江的边上的老百姓做了一些座谈，我没带其他人，就我一个人。我在沿江也看到了很多老百姓，在湘江上钓鱼。我问了几个老百姓，说你在这边钓鱼，你能钓到鱼吗？他说你这个问题怎么问得这么‘傻’呢，我不能钓到鱼我站在这边钓干什么？我说你一天能钓到多少？他说少则十几斤，多则五十多斤。这是那个老百姓告诉我的这样一个数据。”

他还笑称，“我是来自上海，我可以说，可能上海人会对我不太满意，目前湘江的水，是一定比黄浦江的水、比苏州河的水要好。”

湘江污染的保护与治理是一场持久战。杜家毫曾提出，“必须有‘功成不必在我，建功必须有我’的境界，以久久为功的决心和信心，一棒接着一棒干，不获全胜、决不收兵！”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在2016年11月，湖南省召开第十一次党代会时，杜家毫也曾去永州市代表团谈及要保护湘江。

他表示，保护湘江，首要的是保护好源头，要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念。

责任编辑：余鹏飞