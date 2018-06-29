升副部5个月后 女副省长进京履任重要职务

原标题：升副部5个月后，女副省长进京任重要职务

6月28日，国家中医药管理局召开领导干部会议。中央组织部副部长周祖翼宣布了中央关于国家中医药管理局主要负责同志任职的决定，余艳红任国家中医药管理局党组书记、副局长，于文明任国家中医药管理局局长。

余艳红在会场表态：坚决服从党中央决定安排，衷心感谢党中央的信任，有决心、有信心和局领导班子、同志们一道，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持讲政治抓政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；始终坚持学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记发展中医药的新思想新论断新要求结合起来学习领会，全面贯彻落实到中医药发展的具体工作之中；始终坚持为民宗旨，大力推动中医药事业传承创新发展，不断满足人民群众对中医药服务的需求；始终坚持抓班子带队伍，认真落实民主集中制各项制度，认真做好干部“选、育、用、管”各项工作；始终坚持严以律己，保持清正廉洁，认真落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。

“作为国家中医药管理局党组书记，将切实担负起管党治党第一责任人职责，努力把局各级党组织锻造得更加坚强有力，为推动国家中医药事业传承创新发展提供坚强的政治和组织保证。”余艳红说。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此番出任国家中医药管理局党组书记的余艳红，今年1月31日当选为广东副省长，迄今不到5个月。

据公开资料，余艳红1962年10月生，湖南邵阳人，1993年9月加入中国共产党，1983年8月参加工作，医学博士，教授，主任医师，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。

余艳红是知名的妇产科领域专家，在一线从医多年，曾在原第一军医大学第一附属医院（后转制为南方医科大学附属南方医院）妇产科工作，2005年升任南方医科大学附属南方医院副院长。

据该医院介绍，2000年和2002年，医院先后派出两支高级专家医疗队，奔赴南海边疆为南海舰队的子弟兵送医送药。当时，余艳红“还为一位年轻的失恋官兵打开心结”。

前排中为余艳红

2008年起，余艳红从事了十年的医疗教育工作，担任南方医科大学副校长、后任校长。

今年1月31日，余艳红转入仕途，在广东省十三届人大一次会议第三次全体会议上，当选为广东省副省长，负责民族宗教、民政、人力资源与社会保障、卫生计生、食品药品监督管理、妇女儿童方面工作。

在4个多月的任职期间，她着力推进广东的医改工作。

上个月，她主持了广东省深化医药卫生体制改革领导小组会议，会议提出，要深化公立医院改革，充分尊重办医规律，扩大医院自主权，激发医院内生动力。要强化医疗、医保、医药“三医”联动，加大推广“罗湖模式”力度。

同时，要强化药品供应保障，坚决打破部门利益和地方保护主义，加快形成省第三方药品电子交易平台和广州、深圳药品采购平台良性竞争态势，切实解决药价虚高现象。

本月14日，余艳红还在广州市花都区调研了基层医疗卫生工作。

在调研时提到了“乡医本土化”，她说，乡医本土化不仅方便了医患沟通，而且锻造了一支扎根基层、稳得住的基层医疗队伍。“1元钱看病”政策坚持了十年，群众真正得到了实惠。

余艳红强调，要完善分级诊疗制度，深入推进家庭医生签约服务，让老百姓少生病、不生大病，同时提出要打造“预防、保健、医疗、精防、职防”五位一体的综合性大健康大卫生医疗改革新模式。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此番她出任“一把手”的国家中医药管理局，在今年初的国务院机构改革中有所变动。

据国家中医药管理局网站介绍，该局主要职责为拟订中医药和民族医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任等。

根据国务院机构改革方案，不再保留国家卫计委，组建国家卫生健康委员会。国家中医药管理局由新组建的国家卫健委管理，具体由国家卫健委副主任曾益新分管。

此前国家中医药管理局党组书记、局长，由原国家卫计委副主任王国强兼任。今年3月底，王国强卸任。

余艳红简历

余艳红，女，汉族，1962年10月生，湖南邵阳人，1993年9月加入中国共产党，1983年8月参加工作，湖南医科大学医疗系妇产科学专业毕业，研究生学历，医学博士，教授，主任医师，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。

1978—1983年衡阳医学院医疗系医疗专业学习

1983—1985年衡阳医学院附二院妇产科医师

1985—1988年湖南医科大学医疗系妇产科学专业硕士研究生

1988—1989年第一军医大学第一附属医院妇产科医师助教

1989—1992年第一军医大学第一附属医院妇产科主治医师、讲师（其间：1990.09—1991.12奥地利LudwigBoltzmann实验和临床创伤休克研究所访问学者）

1992—1997年第一军医大学第一附属医院妇产科副主任医师

1997—2004年第一军医大学第一附属医院妇产科副主任、主任医师

2004—2004年第一军医大学第一附属医院妇产科主任

2004—2005年南方医科大学附属南方医院妇产科主任

2005—2008年南方医科大学附属南方医院副院长、党委委员（2004.09—2007.06南方医科大学病理学与病理生理学专业在职研究生学习，获医学博士学位）

2008—2013年南方医科大学党委常委、副校长

2013—2018年南方医科大学党委副书记、校长（其间：2016.09—2017.01中央党校中青年干部培训班学习）

2018.01—2018.06年广东省政府副省长、党组成员

2018.06—国家中医药管理局党组书记、副局长

责任编辑：余鹏飞