原标题：共青团第十八次全国代表大会闭幕：奋力谱写壮丽的青春篇章

央视网消息（新闻联播）：中国共产主义青年团第十八次全国代表大会今天在北京人民大会堂闭幕。会议选举产生了新一届共青团中央委员会，通过了关于共青团十七届中央委员会报告的决议。通过了关于《中国共产主义青年团章程（修正案）》的决议。代表们一致同意将习近平新时代中国特色社会主义思想确立为团的行动指南。

大会号召，全团要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，团结带领广大团员青年在决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家进程中，奋力谱写壮丽的青春篇章！

在今天下午举行的共青团十八届一中全会上，选举产生了新一届团中央领导机构，会议选举贺军科为团中央十八届中央书记处第一书记。

责任编辑：桂强